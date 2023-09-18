《經濟通通訊社１８日專訊》中證監法律部副主任楊明上宇周六（１６日）在中國法學會證

券法學研究會２０２３年年會上表示，針對股票發行審核註冊中發現的問題，將適時修訂完善信

息披露制度規則，不斷提高適應性。構建清晰的分行業信息披露制度框架，研究完善信息披露豁

免制度。

談及具體舉措，他表示，將精簡優化發行上市條件，將核准制下發行條件中可以由投資者判

斷的事項轉化為更嚴格、更全面深入精準的信息披露要求。落實以投資者需求為導向的信息披露

理念，組織滬深證券交易所形成招股說明書示範文本，引導發行人和中介機構參照示範文本撰寫

，推動提高招股說明書信息披露質量。同時，強化股東信息核查要求，針對利用「影子股東」違

法違規「造富」和非法利益輸送等問題，進一步強化擬上市企業的披露責任和中介機構的核查責

任。通過充分發揮信息披露監管與社會監督作用，不斷提高股權結構的透明度，引導社會資本對

擬上市企業合規投資。



＊中證監將推動修訂證券法、刑法，提高懲戒力度＊



在壓實信息披露義務人、中介機構等各方責任方面，中證監將推動修訂證券法、刑法，大幅

提高欺詐發行、信息披露違法等行為的行政、刑事懲戒力度。同時，針對中介機構職責邊界不清

的問題，將完善合理信賴制度，推動最高法修改虛假陳述民事賠償司法解釋，將合理信賴作為保

薦人、承銷商等中介機構民事免責抗辯的事由。制定、修訂有關證券公司、律師事務所、會計師

事務所監管的制度規則，明確中介機構在行政責任方面的合理信賴標準，進一步釐清中介機構之

間的職責邊界，減少不同中介機構之間不必要的重復工作，督促各中介機構歸位盡責。（ｌｃ）

