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AH股新聞

18/09/2023 08:33

【恒大困局】恒大財富多人被公安採取刑事強制措施，或涉非法集資

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大財富有多人被深圳市公安採
取刑事強制措施。內媒指當中包括恒大財富的法定代表人、總經理杜亮。
　　深圳市公安局南山分局公告稱，公安機關已於近期依法對中國恒大旗下財富管理服務平台恒
大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。公告未有提到涉及的
罪名，指案件正在進一步偵辦中，呼籲受影響投資者報案。
　　內地傳媒引述消息人士指，公告提及的杜某，是恒大財富的法定代表人、總經理杜亮，相信
是恒大系首名被採取刑事行動的高層人員。《深圳商報》報道，根據公開信息，恒大財富及關聯
方違法歸集資金形成內部資金池，違反合同約定錯配產品投向、期限，造成廣大投資者損失，並
引述熟悉情況的人士認為，恒大財富在開展業務的過程中涉嫌非法集資。　
　　恒大財富早在前年９月出現到期財富產品無法?付的問題，曾有投資者去恒大深圳總部外抗
議。杜亮當時承認，因為家中有急事，在同年５月底經已贖回自己的投資。期後恒大財富提出每
月向投資者定額兌付方案，但之後因為兌付資金不足，削減定額兌付金額，到今年８月更因資產
處置進度不及預期，未獲得資產處置資金出現無法兌付。截至去年底，恒大財富約有３４０億元
人民幣本息未兌付。（ｒｙ）

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