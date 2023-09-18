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AH股新聞

18/09/2023 15:51

《大灣區》深圳市監局：落實「調豬」改「調肉」，不重複出檢疫證

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《深圳政府在線》消息，深圳市市場監督管理局９月１４日
作出《關於流通環節肉品憑證有關說明的通知》稱，近期，深圳市市監局收到部分肉品經營企業
反映因造成肉品分銷流通不暢，部分消費主體拒收無點對點（屠宰場到目的地）檢疫證明的肉品

　　深圳市市監局表示，為落實國家「調豬」改「調肉」政策要求，促進肉品產銷銜接，保障深
圳市肉品供應，現就流通環節肉品憑證說明如下：
　　一、根據相關規定，對到達目的地後分銷的畜禽產品，不再重複開具檢疫證明。分銷肉品憑
企業開具的分銷憑證和出屠宰場（廠）時的《動物檢疫合格證明》複印件（加蓋企業印章）、《
肉品品質檢驗合格證》復印件（加蓋企業印章）即可流通。
　　二、部分肉品批發（經營）企業運用信息化手段，將肉品分銷憑證與屠宰環節的《動物檢疫
合格證明》、《肉品品質檢驗合格證》相關聯，實現肉品流通全鏈條溯源，其肉品憑企業分銷憑
證即可在市場流通，對此類企業的肉品銷售和流通應給予認可和支持。
　　事實上，內地各地區生豬產銷不平衡，為滿足全國範圍內的生豬供應，會通過「調豬」和「
調肉」兩種形式，將生豬主產區的肥豬或豬肉運往生豬主銷區，長期以來都以「調豬」為主。自
非洲豬瘟疫情發生以來，國家出台相關政策要求改變傳統生豬調運方式，鼓勵生豬就地屠宰，實
現養殖屠宰配套，產銷順暢銜接。２０１９年年初，廣東、福建、江西、湖南、廣西和海南等中
南六省（區）開展了分區防控試點工作，重點是變革傳統生豬調運方式，推進「調豬」向「調肉
」轉變。（ｒｙ）

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