《經濟通通訊社１８日專訊》據《深圳政府在線》消息，深圳市市場監督管理局９月１４日

作出《關於流通環節肉品憑證有關說明的通知》稱，近期，深圳市市監局收到部分肉品經營企業

反映因造成肉品分銷流通不暢，部分消費主體拒收無點對點（屠宰場到目的地）檢疫證明的肉品

。

深圳市市監局表示，為落實國家「調豬」改「調肉」政策要求，促進肉品產銷銜接，保障深

圳市肉品供應，現就流通環節肉品憑證說明如下：

一、根據相關規定，對到達目的地後分銷的畜禽產品，不再重複開具檢疫證明。分銷肉品憑

企業開具的分銷憑證和出屠宰場（廠）時的《動物檢疫合格證明》複印件（加蓋企業印章）、《

肉品品質檢驗合格證》復印件（加蓋企業印章）即可流通。

二、部分肉品批發（經營）企業運用信息化手段，將肉品分銷憑證與屠宰環節的《動物檢疫

合格證明》、《肉品品質檢驗合格證》相關聯，實現肉品流通全鏈條溯源，其肉品憑企業分銷憑

證即可在市場流通，對此類企業的肉品銷售和流通應給予認可和支持。

事實上，內地各地區生豬產銷不平衡，為滿足全國範圍內的生豬供應，會通過「調豬」和「

調肉」兩種形式，將生豬主產區的肥豬或豬肉運往生豬主銷區，長期以來都以「調豬」為主。自

非洲豬瘟疫情發生以來，國家出台相關政策要求改變傳統生豬調運方式，鼓勵生豬就地屠宰，實

現養殖屠宰配套，產銷順暢銜接。２０１９年年初，廣東、福建、江西、湖南、廣西和海南等中

南六省（區）開展了分區防控試點工作，重點是變革傳統生豬調運方式，推進「調豬」向「調肉

」轉變。（ｒｙ）

