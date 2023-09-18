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AH股新聞

18/09/2023 10:08

《中國要聞》吉利集團：尚無在印尼建電動汽車廠的任何具體計劃

　　《經濟通通訊社１８日專訊》吉利控股集團１７日發聲明指出，近日有多家媒體報道，吉利
有意向在印尼建立電動汽車工廠。這些報道很不準確，吉利雖然在評估印尼新能源市場發展潛力
，探索參與印尼市場競爭的機遇，但目前沒有在印尼投資建廠的任何具體計劃。
　　早前報道稱，印尼海洋與投資統籌部長盧胡特１４日表示，印尼政府希望吸引吉利汽車在印
尼建設電動汽車工廠，在２０２５年或２０２６年之前生產一款本土的電動車型。盧胡特透露，
印尼政府提出向吉利供應作為電動汽車電池關鍵原料的鎳礦石，而吉利方面對在印尼建廠的可能
性「很感興趣」。還有報道稱，吉利方面已經答應了在印尼建廠。
　
＊吉利將與戰略夥伴ＤＲＢ－ＨＩＣＯＭ持續深化合作＊
　
　　２０１７年６月，吉利控股集團與馬來西亞ＤＲＢ－ＨＩＣＯＭ集團簽署最終協議，收購
ＤＲＢ－ＨＩＣＯＭ旗下寶騰汽車４９﹒９％的股份，開始全面主導並管理寶騰。
　　吉利控股集團在最新的聲明指，寶騰長期以來是吉利在東盟地區市場發展的最重要基礎，未
來吉利將與戰略合作夥伴ＤＲＢ－ＨＩＣＯＭ持續深化合作，共同助力馬來西亞成為東盟新能源
汽車的重要發展引擎。　　
　　２０２２年，寶騰銷量達１４１４３２輛，同比增長１１８％，市佔率近２０％。並且實現
扭虧為盈。２０２３年一季度也持續增長，銷量同比增長５０﹒９％至４０２８７輛，市場佔有
率同比增加４﹒５％，達到２１﹒２％。
（ｃｔ）

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