《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市自８月起開啟下跌模式，最近有觀點將市場下跌歸因
到了融券，認為融券會打壓股價，融券「Ｔ＋０」策略等同「Ｔ＋０交易」，《證券時報》早前
發表專題報道，點名量化基金通過和券商合作，取得高波動融券，或加強市場上的做空力量，報
道並探討現時合規的融券Ｔ＋０策略是否存在制度套利漏洞。
廣發證券非銀首席分析師陳福在接受《中國證券報》採訪時表示，當前融券交易量總體規模
較小，且融券交易非單純「賣空」，對市場走勢影響有限。繁榮的融資融券業務是市場平穩運行
的基石，是活躍資本市場的有效舉措。
＊融券佔比僅６％＊
陳福表示，截至２０２３年８月末，融券業務餘額１５７１２億元（人民幣．下同），其中
融券佔比僅６％，而美國融資融券餘額８３５１﹒７４億美元，其中融券佔比高達１７％，佔比
高位時期能達４０％－５０％。
陳福認為，當前融券交易量總體規模較小，對市場走勢影響有限。截至９月１４日，融券餘
額為９１４億元，僅佔Ａ股流通市值的０﹒１３％；今年融券賣出額累計９１８６億元，日均融
券賣出額為５３億元，僅佔Ａ股日均成交額的０﹒５９％；相比之下，融資買入交易規模約為融
券交易規模的十倍。
陳福補充指出，融券交易並非單純「賣空」。投資者融券賣出後，在一定期限內需要向證券
公司償還等量證券，因此，一個完整的融券交易包括了「融券賣出、買入還券」兩次交易，從全
過程看融券交易對股價影響是偏中性的，決定市場價格運行區間的核心因素是上市公司基本面情
況。”
陳福認為，融券業務是場外衍生工具的重要基礎，有助於豐富機構投資者的風險管理工具，
排除中長期資金入市的後顧之憂。融資融券交易能在一定程度上放大資金和證券供求，增加市場
的交易量，從而活躍證券市場，增加證券市場的流動性；融資融券機制完善也是更好滿足投資者
合理交易需求、提振投資者信心、提升市場活躍度的重要手段。（ｃｔ）
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