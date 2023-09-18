《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２３％

，報３１１０﹒４４點，深成指低開０﹒３２％，創業板指低開０﹒３９％，旅遊餐飲股窄幅造

好，半導體、保險股走低。

中國證監會出招嚴打Ａ股公司治理，加大對違規減持行為的打擊力度，以挽回資本市場信心

。對我樂家居（滬：６０３３２６）大股東及其一致行動人違規減持處以依法沒收違法所得

１６５３萬元（人民幣．下同），並從嚴處以３２９５萬元罰款。另外，東方時尚

（滬：６０３３７７）董事長因涉嫌操縱證券市場罪被逮捕。

此外，中證監１５日回應市場傳聞，明確上市公司ＩＰＯ、再融資不存在「關閘」情況。各

板塊的定位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。

當局亦再對房地產市場打強心針，房地產稅立法修訂並未出現在《十四屆全國人大常委會立

法規劃》中，官媒《證券時報》頭版引述多位財稅領域專家稱，暫緩房地產稅立法，更多考慮到

國內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎。

中融信託公布，其已與中信信託以及建信信託簽訂協議，協議提供所謂的委托管理服務。這

意味著中融信託經營有望保持穩定。

人民銀行公布，今日進行１８４０億元７天期逆回購，同時進行６００億元１４天期逆回購

操作，今日淨投放２９０億元。（（ｅｙ））

