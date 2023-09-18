《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早窄幅低開，開市後５分鐘內滬綜指跌幅快速放大

至０﹒６％，穿三千一關，不過隨著汽車、白酒、家品等板塊拉漲，滬指很快便收復失地，半日

收升０﹒０３％，報３１１８﹒５７點深成指升０﹒４３％，創業板指升０﹒７４％。兩市半日

成交４４５５億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段增長２﹒２％，陸股通淨流入超

過２０億元。

中國證監會出招嚴打Ａ股公司治理，加大對違規減持行為的打擊力度，以挽回資本市場信心

。此外，中證監回應市場傳聞，明確上市公司ＩＰＯ、再融資不存在「關閘」情況，強調各板塊

的定位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。



＊東方時尚跌停，大股東撞監管槍口＊



東方時尚（滬：６０３３７７）控股股東此前頂風作案，在股東減持新規實施一日後違規減

持，結果公司實際控制人、董事長徐雄因涉嫌操縱證券市場罪被批准逮捕，公司董事會免去其董

事、董事長等職務，公司股價跌停，報５﹒４６元。

汽車股盤中異動拉漲，長城汽車（滬：６０１６３３）漲４﹒６％，長安汽車

（深：０００６２５）升３％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升２％，比亞迪

（深：００２５９４）升１﹒８％；外資流入，白酒股亦升，貴州茅台（滬：６００５１９）升

２﹒１％，五糧液（深：０００８５８）同升１﹒４％。



＊房地產稅立法暫緩仍難救，地產股偏跌＊



中國恒大（０３３３３）流動性問題發酵，旗下恒大財富有多人被深圳市公安採取刑事強制

措施，內媒指被捕人包括恒大財富的法定代表人、總經理杜亮；另外，碧桂園（０２００７）今

天有一筆美元債券利息到期，加上境內債券展期三年方案今晚截止。

地產股偏跌，金科股份（深：０００６５６）跌２﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）

跌１﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）走低

１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒８％。

當局再對房地產市場打強心針，房地產稅立法修訂並未出現在《十四屆全國人大常委會立法

規劃》中，官媒《證券時報》頭版引述多位財稅領域專家稱，暫緩房地產稅立法，更多考慮到國

內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎。不過花旗最新報告指，預計房地產鬆綁政策

將會驅動中資地產板塊股價在９月反彈，不過這可能只是「假性積極」，需要在１１月重新評估

。（ｅｙ）

