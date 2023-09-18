《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早窄幅低開，開市後５分鐘內滬綜指跌幅快速放大
至０﹒６％，穿三千一關，不過隨著汽車、白酒、家品等板塊拉漲，滬指很快便收復失地，半日
收升０﹒０３％，報３１１８﹒５７點深成指升０﹒４３％，創業板指升０﹒７４％。兩市半日
成交４４５５億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段增長２﹒２％，陸股通淨流入超
過２０億元。
中國證監會出招嚴打Ａ股公司治理，加大對違規減持行為的打擊力度，以挽回資本市場信心
。此外，中證監回應市場傳聞，明確上市公司ＩＰＯ、再融資不存在「關閘」情況，強調各板塊
的定位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。
＊東方時尚跌停，大股東撞監管槍口＊
東方時尚（滬：６０３３７７）控股股東此前頂風作案，在股東減持新規實施一日後違規減
持，結果公司實際控制人、董事長徐雄因涉嫌操縱證券市場罪被批准逮捕，公司董事會免去其董
事、董事長等職務，公司股價跌停，報５﹒４６元。
汽車股盤中異動拉漲，長城汽車（滬：６０１６３３）漲４﹒６％，長安汽車
（深：０００６２５）升３％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升２％，比亞迪
（深：００２５９４）升１﹒８％；外資流入，白酒股亦升，貴州茅台（滬：６００５１９）升
２﹒１％，五糧液（深：０００８５８）同升１﹒４％。
＊房地產稅立法暫緩仍難救，地產股偏跌＊
中國恒大（０３３３３）流動性問題發酵，旗下恒大財富有多人被深圳市公安採取刑事強制
措施，內媒指被捕人包括恒大財富的法定代表人、總經理杜亮；另外，碧桂園（０２００７）今
天有一筆美元債券利息到期，加上境內債券展期三年方案今晚截止。
地產股偏跌，金科股份（深：０００６５６）跌２﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）
跌１﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）走低
１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒８％。
當局再對房地產市場打強心針，房地產稅立法修訂並未出現在《十四屆全國人大常委會立法
規劃》中，官媒《證券時報》頭版引述多位財稅領域專家稱，暫緩房地產稅立法，更多考慮到國
內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎。不過花旗最新報告指，預計房地產鬆綁政策
將會驅動中資地產板塊股價在９月反彈，不過這可能只是「假性積極」，需要在１１月重新評估
。（ｅｙ）
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