《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早窄幅低開，開市後５分鐘內滬綜指跌幅快速放大

至０﹒６％，穿三千一關，不過隨著汽車、白酒、家品等板塊拉漲，滬指很快便收復失地，半日

收升０﹒０３％，午後滬指保持窄幅上落直至收市，總結全日升０﹒２６％，報３１２５﹒９３

點，深成指升０﹒５５％，創業板指升０﹒８９％。

兩市全日成交６９８５億元（人民幣．下同），較上日（１５日）減少３﹒２％，陸股通淨

流入２８﹒２９億元，中斷連續四日淨流出趨勢。

中國證監會出招嚴打Ａ股公司治理，加大對違規減持行為的打擊力度，以挽回資本市場信心

。此外，中證監回應市場傳聞，明確上市公司ＩＰＯ、再融資不存在「關閘」情況，強調各板塊

的定位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。



＊美車企啟工潮，Ａ場隔岸觀火＊



美國三大汽車巨頭的工人開始大規模罷工，滬深汽車股今日走高，長城汽車

（滬：６０１６３３）漲４﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升３％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升２﹒１％，北汽藍谷（滬：６００７３３）走高１﹒８％，比亞迪

（深：００２５９４）升１﹒３％。美國汽車工人聯合工會（ＵＡＷ）日前宣布，由於談判破裂

，汽車生產商通用汽車、福特和斯泰蘭蒂斯工人開始大規模罷工，ＵＡＷ要求美國三大汽車車廠

大幅加薪及提高福利。

杭州亞運會將於本周六（２３日）開幕，相關股炒作，杭州解百（滬：６００８１４）、亞

廈股份（深：００２３７５）漲停，奧普家居（滬：６０３５５１）、君亭酒店

（深：３０１０７３）升５％，杭州園林（深：３００６４９）升４％，唐德影視

（深：３００４２６）升３﹒６％，三江購物（滬：６０１１１６）揚３﹒５％。



＊蘋果新機大賣，概念股造好＊



雖然ｉＰｈｏｎｅ １５系列發布後曾受到輿論質疑無創新，業界預測將被華為新機搶走部

分銷量，再加上中國公務員禁止使用蘋果手機傳聞，但蘋果新機在內地的開售成績仍然不俗。蘋

果內地網站在開售十分鐘內一度癱瘓，天貓Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ官方旗艦店開售一分鐘新機

售罄，半小時內補貨九次，而在美團外賣上，ｉＰｈｏｎｅ １５系列預售３０分鐘的銷售額已

突破２億元人民幣。

蘋果概念股造好，百邦科技（深：３００７３６）漲６﹒３％，大族激光

（深：００２００８）升５％，宇環數控（深：００２９０３）升３﹒９％，智信精密

（深：３０１５１２）走高３﹒５％，朝陽科技（深：００２９８１）升３﹒２％，立訊精密

（深：００２４７５）升２﹒６％。

至於開售時間正撞蘋果的華為公司，相關概念股飄綠，被指代工華為新機晶片的中芯國際

（滬：６８８９８１）股價挫４％；立達信（滬：６０５３６５）、銘普光磁

（深：００２９０２）跌停，賽微電子（深：３００４５６）挫４﹒４％，泰晶科技

（滬：６０３７３８）跌３﹒９％，芯源微（滬：６８８０３７）跌３﹒３％，佳創視訊

（深：３００２６４）走低３﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７２７﹒７１ ＋０﹒５１

上證綜合指數 ３１２５﹒９３ ＋０﹒２６ ２９９６﹒４５

上證Ａ股指數 ３２７７﹒４０ ＋０﹒２６

深證成份指數 １０２００﹒０４ ＋０﹒５５ ３９８９﹒０１

深圳創業板指數 ２０２０﹒４７ ＋０﹒８９

上證Ｂ股指數 ２３６﹒２８ ＋０﹒３４ ０﹒８６

深證Ｂ股指數 １１３５﹒８５ ＋０﹒１１ ０﹒４６

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