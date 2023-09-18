《海納智見》從最新公布的數據看，８月經濟數據已出現了明顯的改善。７２４政治局會議

指出經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，儘管前期宏觀經濟恢復仍然偏弱，但其實

近期積極的因素已在累積，隨著穩增長政策密集落地基本面已呈現回暖的趨勢，基金發行也有望

邊際改善。



７２４政治局會議定調積極，釋放了明確的穩增長訊號，會後穩增長各項政策正在密集出台

。地產方面，「認房不認貸」、下調首付比例和存量房貸利率、部分城市取消限購等政策陸續落

地。隨著地產穩經濟重新納入到政策視野，未來各地有望加快落實穩地產政策，政策效果有望進

一步顯現。除了地產政策外，其他各項穩增長政策也在密集出台。如宏觀政策層面，央行於９月

１５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點。往後看，貨幣政策的寬鬆周期或將持續，

近期一系列積極政策落地正在推動經濟修復。與此同時，８月經濟數據也顯示出穩增長政策落地

已在起效。宏觀數據上，８月消費、生產、出口等數據均超預期改善，物價數據自底部回升，年

內「價格底」或已過去。高頻數據上，近期部分城市樓市活躍度明顯提升，政策釋放的需求有望

向地產銷售數據傳導，居民購房信心得到提振，地產已有改善跡象。



８月１８日證監會答記者問後，投資端、融資端、交易端等方面政策「組合拳」加快發布。

優化ＩＰＯ、再融資監管，規範股份減持行為、印花稅徵收減半等政策陸續出台。政策力度之大

，反映了政策層面提振投資者信心、穩定經濟運行的決心。活躍資本市場政策推動下，９月公募

基金新發已邊際回暖。新發日均規模為１７﹒１億元，較８月低點明顯提升，為今年４月以來的

新高。儘管Ａ股身為尚未成熟的市場，時常面臨較大的短期波動，但中長期看Ａ股市場仍具有明

顯的賺錢效應。往後看，隨著資本市場活躍度提升，投資者信心或得到提振，居民資產配置向權

益轉移趨勢進一步延續，內資有望流入。



政策寬鬆和基本面承壓兩股力量的相對大小決定市場底指數點位的高低，２２年４月底至今

市場已處在政策底的區間中，未來市場底的高低需關注基本面修復的進展。當前穩增長政策正持

續落地，基本面積極因素正在悄然累積，市場底或不會更低。隨著中國穩增長政策發力及經濟周

期見底回升，投資者對經濟和盈利的預期有望回暖，預計全年ＧＤＰ同比增速有望達５﹒３％。

在經濟回暖的背景下，預計Ｑ２－Ｑ４ Ａ股盈利將穩步復甦，２３年全Ａ歸母淨利潤同比增速

有望回升至５％左右。在具體行業配置上，中短期或需圍繞穩增長和活躍資本市場等政治局會議

亮點進行布局。７２４政治局會議提出要「活躍資本市場」、「適時調整優化房地產政策」，地

產和券商有望明顯受益。同時，政策催化下低估低配的消費彈性或更大。中期來看，數字經濟或

仍是本輪行情的中期主線。從政策和技術這兩個角度出發，尋找數字經濟中訂單好轉、業績顯現

的方向。一是政策發力的數字基建、信創等領域。二是技術變革下人工智能及上游半導體等領域

。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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