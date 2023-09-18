《經濟通通訊社１８日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）與德芙Ｄｏｖｅ聯名的茅小凌

酒心朱古力，９月１６日１５時３０分在多個平台開售，有內地記者嘗試購買，但３种規格都顯

示售罄；１５時３１分，第三方小程序也顯示，所有酒心朱古力禮盒已售罄。

從此次銷售的情況來看，聯名醬香朱古力復刻了醬香拿鐵的成功。「一巧難求」的局面也讓

不少網友在社交平台吐槽：「到底是誰在跟我搶茅台朱古力」「到底是誰搶到了茅台朱古力」。

聯名產品屢獲成功，貴州茅台升逾２％，現價報１８２０元人民幣。



＊茅台酒心朱古力遭爆炒，非官方渠道漲價６０％－１５０％＊



另外，茅台酒心朱古力在京東、拼多多等非官方發售平台的部分商鋪，價格普遍上漲６０％

－１５０％。比如，官方定價３９元╱盒的２顆裝減糖朱古力，在京東個別商鋪的價格達６４元

╱盒，漲幅６４％；有拼多多平台商家則報價９８元╱盒，漲幅１５１％，且已有數十人下單。

而在官方渠道，茅台酒心朱古力仍難買到。今日上午１０點，多個官方線上渠道再度開啟搶購，

依然是「秒光」。

此前官方預告，聯名朱古力除了線上平台，還會在全國１０６家Ｏｌｅ精品超市和全國３４

家茅台冰淇淋旗艦店等線下渠道銷售。但《澎湃新聞》記者走訪了上海閔行區Ｏｌｅ精品超市和

茅台冰淇淋店，店員均表示線下無貨。（ｒｙ）

