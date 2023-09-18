《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行１８４０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒８％；同時進行６００億元１４天期逆回購操作，中標利率持平

１﹒９５％。

公開市場今日２１５０億元７天期逆回購到期，即今日淨投放２９０億元。

人行公開市場本周共７０４０億元逆回購到期，其中，周一到周五到期規模分別為２１５０

億元、２０９０億元、６５０億元、１１００億元和１０５０億元；周四還將有５００億元國庫

現金定存到期。



＊中信證券：年內或仍有降息空間＊



人行上周五（１５日）下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，同日增量續做

５９１０億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ），利率維持在２﹒５％不變，且重啟１４天期逆回

購，全日淨回籠３３０億元。中信證券研報指出，在銀行間流動性水位下降的環境下，９月

ＭＬＦ寬幅超額續作與降準同日落地，體現了人行壓降銀行負債成本、支持信貸投放的決心。本

次ＭＬＦ超額續作與逆回購資金淨回籠同步實施，「縮短放長」操作模式的背後是避免資金脫實

向虛的意圖。儘管８月金融和經濟數據有所好轉，但需求偏弱的格局尚未出現明顯改善，寬貨幣

支持實體經濟取向明確的前提下，年內可能仍有降息空間。（ｓｌ）

