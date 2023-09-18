《經濟通通訊社１８日專訊》背靠央企、實際由中植系管理的中融信託公布，其已與中信信

託以及建信信託簽訂協議，協議提到中信信託及建信信託提供委托管理服務。中信信託及建信信

託分別由中信集團及建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）控股，央企旗下信託公司接

管意味著中融信託經營有望保持穩定。

中融信託亦在聲明中公開承認其存在問題，承認該公司部分信託產品無法按期兌付，原因是

「受內外部多重因素影響」。

中融信託風險爆發是中國資本市場近日信心危機的來源之一，因為該信託公司面向的投資人

主要是高淨值個人及企業，維權者不乏身價上百萬的人士，中融大樓所在的北京罕見地爆發抗議

活動，因此事件在中國政府高層引發了不小的震動，有外媒此前報道，國家金融監督管理總局曾

成立工作組，調查中融信託的未償付債務和風險情況，協助應對流動性緊張情況。



＊經緯紡機退市獲股東大會批准＊



中融信託大股東經緯紡機（深：０００６６６）宣布在深交所退市，在Ａ股市場上屬罕見。

公司公告稱，主動退市的議案已獲得臨時股東大會批准，此後將申請在全國中小企業股份轉讓系

統（新三板）轉讓，目前尚需取得深交所的有關決定。經緯紡機此前沒有在限期前發布業績，自

９月１日起停牌，而由於主動退市不設退市整理期，若小股東不接受回購，以後只可以在新三板

轉讓持股。（ｅｙ）

