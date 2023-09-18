《經濟通通訊社１８日專訊》泰國開泰銀行向泰國債券市場協會發聲明，指碧桂園
（０２００７）控股的泰國子公司Ｒｉｓｌａｎｄ提供價值約７﹒７４億泰銖（折合約１﹒７億
港元）的土地和房產，用作２０２３和２０２４年到期的兩筆當地債券的抵押品，取代碧桂園作
為擔保人，抵押品價值相當於債券的未償還本金總額，大多數投資者已批准有關議案。
據報Ｒｉｓｌａｎｄ另外還有兩筆債券利息今日到期，合計４１６０萬泰銖（折合約９１２
萬港元）。（ｅｙ）
18/09/2023 15:38
【內房困局】碧桂園泰國公司抵押土地及房產，為兩筆當地債券擔保
《經濟通通訊社１８日專訊》泰國開泰銀行向泰國債券市場協會發聲明，指碧桂園
（０２００７）控股的泰國子公司Ｒｉｓｌａｎｄ提供價值約７﹒７４億泰銖（折合約１﹒７億
港元）的土地和房產，用作２０２３和２０２４年到期的兩筆當地債券的抵押品，取代碧桂園作
為擔保人，抵押品價值相當於債券的未償還本金總額，大多數投資者已批准有關議案。
據報Ｒｉｓｌａｎｄ另外還有兩筆債券利息今日到期，合計４１６０萬泰銖（折合約９１２
萬港元）。（ｅｙ）
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