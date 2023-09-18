《經濟通通訊社１８日專訊》泰國開泰銀行向泰國債券市場協會發聲明，指碧桂園

（０２００７）控股的泰國子公司Ｒｉｓｌａｎｄ提供價值約７﹒７４億泰銖（折合約１﹒７億

港元）的土地和房產，用作２０２３和２０２４年到期的兩筆當地債券的抵押品，取代碧桂園作

為擔保人，抵押品價值相當於債券的未償還本金總額，大多數投資者已批准有關議案。

據報Ｒｉｓｌａｎｄ另外還有兩筆債券利息今日到期，合計４１６０萬泰銖（折合約９１２

萬港元）。（ｅｙ）

