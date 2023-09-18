《經濟通通訊社１８日專訊》蘋果ｉＰｈｏｎｅ １２在法國被指電磁波輻射值（ＳＡＲ）

超出歐盟標準（２Ｗ╱ｋｇ）而遭停售，荷蘭方面隨即要求蘋果就ｉＰｈｏｎｅ １２的輻射問

題作出解釋，南韓政府更要求蘋果就事件提交情況報告。ｉＰｈｏｎｅ輻射問題在內地亦備受關

注，內地電磁屏蔽產品廠商北京水華青陽科技有限公司連日發布對ｉＰｈｏｎｅ進行電磁輻射測

試的短片，片中檢測人員使用ＴＥＳ－５９３輻射檢測儀器對８款ｉＰｈｏｎｅ測試後，數據顯

示，ｉＰｈｏｎｅ １３、ｉＰｈｏｎｅ １２、ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ Ｍａｘ、ｉＰｈｏｎｅ

ＸＳ這四款手機的輻射值均超出４Ｗ╱ｋｇ，並且發現ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ手機撥打

電話時輻射值不大，掛上電話後輻射值反而立刻飆升。

相關影片引起大量網民討論和轉發。內媒《科創板日報》指出，值得注意的是，片中的測試

並非在檢測電磁輻射的標準實驗室中按照行業標準進行。該報記者並以消費者身份致電致電內地

蘋果技術支持熱線，諮詢蘋果方面對有關測試的意見。接線技術顧問表示，相關報告屬於第三方

提供的信息，蘋果公司無法保證其準確性和真實性，而ｉＰｈｏｎｅ １２射頻暴露信息可在官

網和手機本身查詢到。該技術顧問並強調，在中國大陸，ｉＰｈｏｎｅ １２符合國家標準ＧＢ

２１２８８－２００７（移動電話電磁輻射局部暴露限值），可以放心正常使用。

報道引述據該技術顧問隨後傳送的相關信息顯示，ｉＰｈｏｎｅ １２的ＳＡＲ最大值為

０﹒４８３Ｗ╱ｋｇ。國家標準ＧＢ２１２８８－２００７的ＳＡＲ限值為２Ｗ╱ｋｇ。

（ｓｌ）

