  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/09/2023 10:55

《中國要聞》輻射測試超標？蘋果：ｉＰｈｏｎｅ１２符合中國標準

　　《經濟通通訊社１８日專訊》蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１２在法國被指電磁波輻射值（ＳＡＲ）
超出歐盟標準（２Ｗ╱ｋｇ）而遭停售，荷蘭方面隨即要求蘋果就ｉＰｈｏｎｅ　１２的輻射問
題作出解釋，南韓政府更要求蘋果就事件提交情況報告。ｉＰｈｏｎｅ輻射問題在內地亦備受關
注，內地電磁屏蔽產品廠商北京水華青陽科技有限公司連日發布對ｉＰｈｏｎｅ進行電磁輻射測
試的短片，片中檢測人員使用ＴＥＳ－５９３輻射檢測儀器對８款ｉＰｈｏｎｅ測試後，數據顯
示，ｉＰｈｏｎｅ　１３、ｉＰｈｏｎｅ　１２、ｉＰｈｏｎｅ　ＸＳ　Ｍａｘ、ｉＰｈｏｎｅ
　ＸＳ這四款手機的輻射值均超出４Ｗ╱ｋｇ，並且發現ｉＰｈｏｎｅ　１２　Ｐｒｏ手機撥打
電話時輻射值不大，掛上電話後輻射值反而立刻飆升。
　　相關影片引起大量網民討論和轉發。內媒《科創板日報》指出，值得注意的是，片中的測試
並非在檢測電磁輻射的標準實驗室中按照行業標準進行。該報記者並以消費者身份致電致電內地
蘋果技術支持熱線，諮詢蘋果方面對有關測試的意見。接線技術顧問表示，相關報告屬於第三方
提供的信息，蘋果公司無法保證其準確性和真實性，而ｉＰｈｏｎｅ　１２射頻暴露信息可在官
網和手機本身查詢到。該技術顧問並強調，在中國大陸，ｉＰｈｏｎｅ　１２符合國家標準ＧＢ
　２１２８８－２００７（移動電話電磁輻射局部暴露限值），可以放心正常使用。
　　報道引述據該技術顧問隨後傳送的相關信息顯示，ｉＰｈｏｎｅ　１２的ＳＡＲ最大值為
０﹒４８３Ｗ╱ｋｇ。國家標準ＧＢ２１２８８－２００７的ＳＡＲ限值為２Ｗ╱ｋｇ。
（ｓｌ）　

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金