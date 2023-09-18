《經濟通通訊社１８日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於進一步加強礦

山安全生產工作的意見》。國新辦今日舉行記者會，由國家礦山安全監察局副局長張昕解讀《意

見》。張昕強調，要常態化、制度化開展礦山隱蔽致災因素普查治理，推動重大災害分區管理、

超前治理，實現由被動防範向主動治理轉變，對未查清、未探明、未治理到位的，不得進行採掘

作業，堅決不與災害「拼刺刀」。

張昕並指出，要提升科技興安、科技賦能、科技管理、科技監管能力和水平，逐步建成全國

礦山安全風險監測「一張網」，加強礦山多災種和災害鏈綜合監測、風險早期識別和預警預報能

力建設，加快露天礦邊坡、尾礦庫在線監測系統建設，推動入井人員唯一性檢查技術應用，推廣

井下所有作業地點「無監控不作業」，實現從「人防」到與「技防」並重轉變。

此外，要提高規劃質量，科學設置礦權，嚴格安全准入，著力避免先天不足。加快資源整合

，推進升級改造，強化科技支撐，盡力提升本質安全水平。完善應急撤人制度，確保遇重大險情

第一時間撤人。健全重大違法違規信息公示制度、懲戒制度和舉報獎勵制度，發動社會力量共同

整治重大隱患和打擊違法違規行為。（ｓｌ）

