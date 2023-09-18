【ＦＯＣＵＳ】燈火璀璨應猶在，只是熾熱改……昔日愈夜愈精彩的香港，三年大疫過後
難改「夜未深，人已靜」。港府上周四（１４日）高調啟動「香港夜繽紛」，從地產大孖沙到主
題樂園，從星光大道到大坑火龍，從煙花匯演到港鐵優惠，傾巢而出誓要重現「不夜城」盛景。
眼見一河之隔的深圳乘勢出招「搶客」贈興，周末（１６、１７日）再有逾４１萬港人經主要陸
路口岸（羅湖、落馬洲、香園圍、深圳灣）出境，香港夜經濟如何升溫、做大？
＊熱鬧背後，似曾相識＊
坊間估算香港今年ＧＤＰ增速，將落於政府「４％－５％」預測區間下限之際，港府突然打
出「夜市牌」，欲照亮經濟復甦動力前路。從財爺８月１３日發表網誌，到９月１４日舉行「香
港夜繽紛」啟動禮，商場、食肆、戲院、馬場、博物館、主題樂園、國慶煙花╱除夕倒數╱中秋
舞火龍╱新春匯演……紛紛捧場，效率不可謂不神速，頭彩不可謂不吸睛。
但「盛大開張」之後稍一細想，看似熱鬧卻似曾相識。且不論國慶煙花、大坑火龍、新春匯
演（龍年大年初一）講明為闊別４年後復辦，商場延長營業時間、美酒佳餚節、戲院夜場、敞篷
巴士夜遊等亦並不新鮮，至於博物館夜場、無人機表演更是內地習以為常的橋段。換言之，「香
港夜繽紛」一出場即難言鮮明特色，寄望顯著改變後疫情時期市民的消費、休閒習慣，持久提振
市道人氣，挑戰絕不容易。
＊紐約廢過時法例堪鑒＊
說到夜市，無論是深圳、成都、南京、西雙版納，還是台北、首爾、清邁、新加坡，都離不
開三個字－－煙火氣，鼎沸的人聲、通明的燈光、燃燒的炭火、飛濺的油烟，加上各顯神通的小
販、藝人，豐儉由人的小食、手作、遊戲……香港若想複製，且不論昂貴的租金、人工、食材成
本，但是明火煮食、小販牌照、消防安全、噪音管理、佔道阻街、違規泊車等諸多法例涉及多個
部門交叉職責，已足以綁手綁腳。
看看紐約前市長白思豪（Ｂｉｌｌ ｄｅ Ｂｌａｓｉｏ）２０１７年廢除有９１年歷史的
「歌舞表演法（Ｃａｂａｒｅｔ Ｌａｗ）（禁止在沒有歌舞表演許可證的情況下在公眾場合跳
舞）」的例子，他當時就指，夜生活是紐約大熔爐的一部分，希望紐約成為一座人們可以努力工
作、享受城市夜生活而沒有神秘禁令的城市。港府可以做甚麼？業界就呼籲拆墻鬆綁、簡化手續
甚至無為而治。
＊維港海濱體驗製造者＊
回想香港九十年代，從經濟硬實力到文化軟實力齊如日中天，秘訣全在靈活變通，無論是填
海興建赤鱲角新機場，還是創新設計流線型閉合箱型的青馬大橋，都顯示港人敢想、敢幹。
如今，港府一邊強調「夜繽紛」屬長期工程，一邊坐擁世界級的海濱長廊卻無動於衷。須知
，現時已開放的２５公里的維港海濱長廊，串起港島、九龍、荃灣、葵青，不單風景得天獨厚，
更與鄰近社區有密不可分的聯繫。
倘若港府能夠大膽構思、科學規劃，統籌協調，維港海濱亦能如同新加坡克拉碼頭、悉尼達
令港般，成為為社區居民、各地遊客提供社交、美食、藝術、娛樂體驗的夜間好去處，讓人們沉
浸在自然景觀和社群連接的融合之中，令香港這座亞洲國際都會，成為令人難忘的
ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｍａｋｅｒ。
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