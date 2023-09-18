《經濟通通訊社１８日專訊》工信部科技司就《工業和信息化部元宇宙標準化工作組籌建方

案（徵求意見稿）》公開徵求意見。《意見稿》指，當前元宇宙正處於快速發展階段，面臨認識

不統一、應用不規範、倫理問題突出等挑戰，亟需通過標準，統一產業共識；規範技術內容，促

進應用創新和發展；明確安全紅線要求，引導行業向善發展。

《意見稿》稱，需盡快組織國內重點企業、科研院所等優勢資源，加強元宇宙行業標準化工

作，籌建工業和信息化部元宇宙標準化工作組。

工作組成立後的工作計劃，包括：按照急用先行的原則，重點加快研制元宇宙術語、參考架

構等基礎通用標準，元宇宙身份體系、數字內容生成、跨域互操作等關鍵技術標準，優先開展「

元宇宙＋工業製造」等行業應用標準研制。

面向隱私保護、內容監管、數據安全等元宇宙領域中新技術、新產品、新業態、新模式，加

快開展關鍵技術和產業發展研究，加強與腦機接口、生成式人工智能、量子信息等領域技術融合

創新。

開展工業元宇宙、城市元宇宙、虛擬數字人等應用標準研究，指導行業協會、標準化專業機

構和技術組織，面向元宇宙產業的生產方、使用方開展標準宣貫，引導企業在研發、生產、管理

等環節對標達標，提升標準應用的有效性等。（ｓｌ）

