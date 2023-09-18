《經濟通通訊社１８日專訊》深圳海關數據顯示，今年前８個月，深圳市累計進出口

２﹒３７萬億元（人民幣．下同），同比（下同）增長８﹒１％。其中，出口１﹒５萬億元，增

長１９﹒４％；進口８７２６﹒６億元。８月，深圳市進出口３６４５﹒６億元，增長

２９﹒４％。其中，出口２４３１﹒１億元，增長４８﹒１％；進口１２１４﹒５億元，增長

３﹒３％。

前８個月，深圳市以一般貿易方式進出口１﹒２７萬億元，增長１４﹒２％，佔同期深圳市

進出口總值的（下同）５３﹒５％。保稅物流進出口５７８４億元，增長１０﹒１％，佔

２４﹒４％。此外，加工貿易進出口５０６３﹒２億元。

前８個月，民營企業進出口１﹒５５萬億元，增長１５﹒６％，佔６５﹒３％，拉動同期深

圳市外貿增長９﹒５個百分點。外商投資企業和國有企業分別進出口６８０５﹒２億元和

１４０３﹒１億元。

前８個月，深圳市對香港地區、東盟、歐盟和美國等前４大貿易夥伴分別進出口

３６５６﹒８億、３６３０﹒８億、２６７７﹒８億和２６４７﹒１億元，分別增長５％、９％

、１３﹒３％和１３﹒４％，合計佔比過半，達５３﹒２％。對印度、澳洲和英國進出口分別增

長４０﹒２％、５２﹒４％和２４﹒３％。對「一帶一路」共建國家進出口７９６１億元，增長

１３﹒８％，佔３３﹒６％；對ＲＣＥＰ成員國進出口６２６５﹒５億元，增長４﹒８％，佔

２６﹒４％。



＊電動載人汽車出口增逾６倍，半導體製造設備進口逾１﹒３倍



前８個月，深圳市出口機電產品１﹒０９萬億元，增長１１﹒８％，佔同期深圳市出口總值

的（下同）７３﹒１％。其中，電子元件、手機、自動數據處理設備、家用電器、音視頻設備及

其零件等傳統產品分別出口１５０７﹒４億、８１２﹒４億、６０２﹒４億、４８９﹒２億和

４７１﹒４億元，分別增長１６﹒６％、１﹒５％、１６﹒８％、２１﹒９％、７﹒１％；鋰離

子蓄電池、電動載人汽車分別出口４３４﹒５億、１０６﹒９億元，增長２８﹒７％、

６１１﹒８％。

前８個月，深圳市進口機電產品６７２２﹒３億元，佔同期深圳市進口總值的（下同）

７７％。其中，集成電路、自動數據處理設備及其零部件、二極管等電子零部件分別進口

３８８４﹒３億、６１２﹒２億和２９７﹒８億元。平板顯示模組、半導體製造設備和計量檢測

分析自控儀器及器具分別進口４３０﹒９億、１２７﹒２億和１０７﹒５億元，分別增長１４％

、１３３﹒１％和１０﹒９％。（ｓｌ）

