《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》內地去年的研究與試驗發展（Ｒ＆Ｄ）經

費投入總量近３０７８３億元（人民幣．下同），按年增長１０％，突破３萬億元。如按不變價

計算，經費投入按年增長７﹒７％。

國家統計局社科文司統計師張啟龍表示，數字高於十四五規劃全社會研發經費投入年均增長

７％以上的目標。下階段要進一步完善研發經費多元化投入機制，加大財政經費支持力度，拓展

研發支出稅費減免等政策成效，完善直接融資、引導基金等金融支持體系，鼓勵地方持續加大研

發投入。另外亦要聚焦對關鍵技術和重點領域的精準支持，持續加大基礎研究和成果轉化投入，

著力提高資金利用效能。

中國在研發經費投入佔比ＧＤＰ方面，在全球位列１３位，去年是２﹒５４％，全球位列第

１３位，按年提高０﹒１１個百分點，提升幅度是近１０年第二高。而企業對研發經費增長的貢

獻達到８４％，按年提升４﹒６個百分點，是拉動研發經費增長的主要力量；佔全國研發經費的

比重升至７７﹒６％。至於去年的基礎研究投入比研發經費快１﹒３個百分點；總量首次突破

２０００億元，規模位列全球第二位。

