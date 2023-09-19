《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》近期一則消息在各大視頻平台廣為傳播，

稱清華大學ＥＵＶ項目把ＡＳＭＬ的光刻機巨大化，實現了光刻機國產化，並表示這個項目已經

在雄安新區落地。對此，中國電子工程設計院有限公司稱，該項目並非網傳的國產光刻機工廠，

而是北京高能同步輻射光源項目（ＨＥＰＳ）。

北京高能同步輻射光源項目坐落於北京懷柔雁棲湖畔，是國家「十三五」重大科技基礎設施

，它是中國第一台高能量同步輻射光源，也是世界上亮度最高的第四代同步輻射光源之一。該項

目在２０１９年開始建設、將於２０２５年底投入使用。

中國電子院稱，ＨＥＰＳ的作用是通過加速器將電子束加速到６ＧｅＶ，然後注入周長

１３６０米的儲存環，用接近光速的速度保持運轉。電子束在儲存環的不同位置通過彎轉磁鐵或

者各種插入件時就會沿著偏轉軌道切線的方向，釋放出穩定、高能量、高亮度的光，也就是同步

輻射光。ＨＥＰＳ可以看成是一個超精密、超高速、具有強大穿透力的巨型Ｘ光機，它產生的小

光束可以穿透物質、深入內部進行立體掃描，從分子、原子的尺度多維度地觀察微觀世界，

ＨＥＰＳ是進行科學實驗的大科學裝置，並不是網傳的光刻機工廠。

