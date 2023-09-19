《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期

間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿布林肯。

在會見古特雷斯時，韓正表示，當前世界百年變局加速演進，各種不穩定不確定因素相互交

織。國際形勢越是複雜嚴峻，就越需要堅持真正的多邊主義，越需要一個強有力的聯合國。中國

將始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，支持聯合國在國際事務中

發揮核心作用。

古特雷斯表示，感謝中國對聯合國事業的堅定支持，期待中國引領世界朝著正確方向前進。



＊多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道＊



在會見布林肯時，韓正表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。中國的發

展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。中方對美

政策保持連續性和穩定性，始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看

待和處理中美關係。

布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待同中方加強溝通，管控

分歧，推進合作，穩定發展美中關係。

