《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》就未來５年中國計劃採取哪些措施來更好

地支持在華經營的美國公司，外交部發言人毛寧今日主持例行記者會時表示，近期中國出台了加

大吸引外商投資力度等一系列針對性強的舉措，也得到了國內外投資者的廣泛歡迎。中方將一如

既往地歡迎外國企業在華投資經營，也將繼續致力於為各國企業提供優質的營商環境。

毛寧並稱，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，超大規模的市場

和完備產業體系的突出優勢也沒有改變。

