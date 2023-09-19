《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》就未來５年中國計劃採取哪些措施來更好
地支持在華經營的美國公司，外交部發言人毛寧今日主持例行記者會時表示，近期中國出台了加
大吸引外商投資力度等一系列針對性強的舉措，也得到了國內外投資者的廣泛歡迎。中方將一如
既往地歡迎外國企業在華投資經營，也將繼續致力於為各國企業提供優質的營商環境。
毛寧並稱，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，超大規模的市場
和完備產業體系的突出優勢也沒有改變。
19/09/2023 17:19
《駐京專電》外交部：將繼續致力為各國企業提供優質營商環境
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》就未來５年中國計劃採取哪些措施來更好
地支持在華經營的美國公司，外交部發言人毛寧今日主持例行記者會時表示，近期中國出台了加
大吸引外商投資力度等一系列針對性強的舉措，也得到了國內外投資者的廣泛歡迎。中方將一如
既往地歡迎外國企業在華投資經營，也將繼續致力於為各國企業提供優質的營商環境。
毛寧並稱，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，超大規模的市場
和完備產業體系的突出優勢也沒有改變。
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