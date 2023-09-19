《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市統計局發布，２０２２年，北京全

社會研究與試驗發展（Ｒ＆Ｄ）經費投入總量為２８４３﹒３億元（人民幣．下同），同比增長

８﹒１％，佔全國Ｒ＆Ｄ經費投入的比重為９﹒２％，佔比保持穩定。自２０１９年全社會Ｒ＆

Ｄ經費投入強度達到６％以來，總體呈上升態勢，２０２２年提升至６﹒８３％。

北京市統計局介紹，２０２２年全社會Ｒ＆Ｄ經費中，基礎研究經費４７０﹒７億元，同比

增長１１﹒４％，佔全社會Ｒ＆Ｄ經費的比重為１６﹒６％，較上年提高０﹒５個百分點，佔比

逐年穩步提升。

２０２２年，全社會Ｒ＆Ｄ經費投入中，企業Ｒ＆Ｄ經費投入１２４０﹒０億元，同比增長

９﹒１％，對全社會Ｒ＆Ｄ經費增長的貢獻率為４８﹒３％，同比提高５﹒８個百分點。

此外，北京製造業企業研發能力持續增強。２０２２年，規模以上製造業企業中開展Ｒ＆Ｄ

活動的企業佔４４﹒１％，佔比較上年提高２﹒１個百分點。在芯片、汽車、醫藥等高端製造業

帶動下，規模以上製造業企業Ｒ＆Ｄ經費投入３３４﹒２億元，同比增長９﹒９％，投入強度

（Ｒ＆Ｄ經費與營業收入之比）為１﹒８４％，比上年提高０﹒３６個百分點。

