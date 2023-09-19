《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：將完善優化現金分紅監管制度

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中證監近期擬對《上市公司監管指引第３號－－上市公司現金分紅》、《上市公司章程指引》等

一系列規則進行修改，交易所將同步修訂《規範運作指引》，主要調整包括：對於主板上市公司

分紅未達到一定比例的，要求披露原因；對存在長期大額財務性投資但分紅比例偏低的公司，強

化披露要求，督促加大分紅力度等。



人行：不斷提升金融服務質效助力高水平對外開放

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人行行長，國家外匯管理局局長潘功勝１８日主持召開外資金融機構和外資企業座談會並表示，

下一步，將持續優化政策安排，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷提升金融服務

質效，助力高水平對外開放。



北交所深改舉措密集落地可期

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北交所總經理隋強日前在北交所高質量建設新聞媒體座談會上表示，北交所正全力推進一批改革

舉措落地：符合條件的做市商積極與北交所對接，北交所做市商數量預計將增至４０家左右；北

交所將盡快推出轉融通等制度，提升資金運作效率；圍繞北證５０指數積極開發ＥＴＦ產品等。





《上海證券報》



中證監擬進一步健全上市公司常態化分紅機制

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中證監近日擬對《上市公司監管指引第３號－－上市公司現金分紅》、《上市公司章程指引》等

規則進行修訂，交易所同步修訂《上市公司規範運作指引》，繼續完善優化現金分紅監管制度，

強化信息披露監管，便捷優化中期分紅程序，更好發揮投資端拉動作用，持續增強投資者獲得感

。



上市公司分紅須兼顧股東回報與企業長遠發展

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近期，市場對上市公司分紅討論頗多。現金分紅比例低、次數少的上市公司，被投資者稱為「鐵

公雞」；分紅比例極高的上市公司，則被質疑是超出能力分紅。無論是上市公司分紅，還是投資

者看待上市公司分紅，都應該秉持結合實際的理性態度。



積極形成活躍市場合力 ，全面提振市場信心

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湘財證券董事長高振營在接受專訪時表示，中長期資金不足仍然是當前制約中國資本市場健康發

展的突出問題。他認為，通過引入長線資金，豐富產品類型，引導投資機構建立更為科學的考核

機制等方式，應該成為大家共同努力的方向。





《證券時報》



中證監擬推新規，分紅政策將大幅優化

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中證監近期擬對上市公司現金分紅規則進行修改。據中證監有關部門負責人介紹，擬進一步對不

分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅，推動進一步優化分紅方式和節奏，讓分紅好的公司

得到更多激勵，同時也加強對超出能力分紅企業的約束等。



人行外匯局：加大力度穩外貿穩外資

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人行行長，國家外匯管理局局長潘功勝１８日主持召開外資金融機構和外資企業座談會，研究加

大金融支持穩外貿穩外資力度，進一步優化外商投資環境有關工作。潘功勝表示，下一步，將持

續優化政策安排，不斷提升金融服務質效，助力高水平對外開放。



四部門鼓勵集成電路工業母機企業加大研發創新

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財政部等四部門１８日發布公告指，集成電路企業和工業母機企業開展研發活動中實際發生的研

發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，可以再按照實際發生額

的１２０％在稅前扣除；形成無形資產的，在上述期間按照無形資產成本的２２０％在稅前攤銷

。（ｌｃ）

