《神州經脈》滬深股市今日（１９日）悶市收場，小幅低開後，滬市在石油、金融股支持下

半日勉強收升，惟午後表現呆滯，最終全日收跌０﹒０３％，報３１２４﹒９６點，深市低開低

走，科技股跌幅大，深成指收跌０﹒７３％，創業板指跌０﹒８８％。全日成交金額６３５０億

元（人民幣．下同），不但較上日減少９％，更創今年１月１８日（６３５８億元）以來的年內

新低。外資今日透過陸股通淨流出超過３７億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後持續走低，收報７﹒２９４３，較上個交易

日４時３０分收盤價小跌２３點子，兩連跌，續創９月８日以來逾一周新低，全日在

７﹒２８５０至７﹒２９８８之間波動。人民幣兌美元即期日內成交量上周三起持續低於２００

億美元，為８月日均的一半水平，今日繼續維持在１５０億美元下方。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７３３，較上個交易日升３點子，七連升，續創８月

１４日以來逾一個月新高，上個交易日報７﹒１７３６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿

布林肯。韓正表示在會見布林肯時表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界，中

國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。布

林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待同中方加強溝通，管控分歧，

推進合作，穩定發展美中關係。美國國務院表示，布林肯與韓正進行了坦誠和建設性的討論，雙

方會面時還談及台灣、俄烏戰事和北韓等議題。



２﹒ 中共中央政治局委員、外長王毅應邀昨起訪問俄羅斯４天，出席中俄第十八輪戰略安全磋

商。王毅昨抵達莫斯科後與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅表示，中俄合作不針對第三方，

不受第三方干擾，更不會被第三方左右；面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄

應展現大國擔當，繼續加強戰略協作，堅守真正的多邊主義。拉夫羅夫表示，針對國際局勢劇烈

變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內的協調協作，共同維護國際關係

基本準則。拉夫羅夫並讚賞中方就烏克蘭問題發表的立場文件，又稱俄方將繼續對談判對話持開

放態度。



３﹒ 美國財政部公布的數據顯示，中國７月減持１３６億美元美債持倉，持有規模減至

８２１８億美元，為連續第四個月減持美國國債，持有規模續創十四年來最低。前次持倉規模低

點是２００９年５月創下的８０１５億美元。日本７月增持６９億美元美債，規模增至１﹒１１

萬億美元，仍為最大的美國國債海外持有者。至於第三大持有國英國，則減持９９億美元美債至

６６２４億美元。



４﹒ 內媒指，監管將下調銀行渠道保險的保險手續費率，具體下調幅度和執行時間尚不確定，

預計可能會從目前的４０％下降至１４％，降幅超過六成，而調整時間預計在９月底。報道並引

述銀行內部人士指，當前銀行銷售保險產品的手續費太高，在行業整體降費落地後，銀行的中間

業務收入壓力會更加凸顯。



５﹒ 據中國汽車工業協會統計分析，８月乘用車產銷同比環比錄得雙增長。今年８月，乘用車

產銷分別完成２２７﹒５萬輛和２２７﹒３萬輛，環比分別增長７﹒５％和８﹒２％，同比分別

增長５﹒４％和６﹒９％。今年１－８月，乘用車產銷分別完成１５６７﹒２萬輛和

１５６４﹒３萬輛，同比分別增長５﹒９％和６﹒７％。



６﹒ 國家金融監督管理總局今日發布提示，指當前虛假網絡投資理財類詐騙案件頻發，呼籲廣

大消費者高度警惕此類詐騙，謹防財產損失。有關提示列出三種常見的虛假網絡投資理財類詐騙

途徑，包括：以「保本高息」虛假宣傳吸引消費者；以「專家內幕」虛假消息誘導投資；以「投

資返利」虛假平台轉移資金。國家金融監督管理總局強調，市場不存在「保本高息」理財產品，

２０２２年１月１日正式實施的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》規定了金融機構

開展資產管理業務時不得承諾「保本保收益」，呼籲消費者不要貪圖「一時便宜」因小失大，要

樹立科學理性的投資理財觀念，切忌僥幸心理、賭博心態。



７﹒ 螞蟻集團表示，「服務亞運計劃」再升級，通過Ａｌｉｐａｙ＋新增支持亞洲７個境外錢

包在國內支付消費。全球遊客入境使用支付寶或１０個境外錢包中的任意１個，均可像本地人一

樣掃碼消費。早於２０２２年，螞蟻已有ＡｌｉｐａｙＨＫ（香港）、Ｔｏｕｃｈ＇ｎ Ｇｏ

ｅＷａｌｌｅｔ（馬來西亞）和Ｋａｋａｏ Ｐａｙ（韓國）３個亞洲區電子錢包。此次新增的

７個境外錢包，包括：ｍＰａｙ（中國澳門特別行政區）、Ｈｉｐａｙ（蒙古）、Ｃｈａｎｇｉ

Ｐａｙ（新加坡）、華僑銀行（新加坡）、Ｎａｖｅｒ Ｐａｙ（韓國）、Ｔｏｓｓ Ｐａｙ

（韓國）和ＴｒｕｅＭｏｎｅｙ（泰國）。



８﹒ 市場近日盛傳，多個城市突然收回首套房兩成首付政策，甚至上調二套房貸利率。《上海

證券報》今日引述招商銀行江蘇蘇州某個人貸款中心人士稱，近期的確對二套房房貸利率確進行

了調整，自１６日起該行二套房執行利率為４﹒５％，首套房房貸利率則維持４％。據報蘇州

１２日才落實二套房房貸利率優惠：已還清房貸的買二套房最低４％，未還清的最低４﹒４％。

江蘇南京市主城四區（鼓樓、玄武、秦淮、建鄴）７日才實行首套房兩成首付，上周卻悄然回復

至三成。其中招商銀行南京分行一名零售信貸部經理稱，此前一周有部分貸款按照首付兩成來辦

理審批，但送到房管局後無法過戶，全部被退件。（ｓｌ）

