《鍾之日記》９月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場關注本周多國央行議息，觀望情緒下，兩地魚缸齊齊悶。恒指高開１１點，曾倒跌９８

點，低見１７８３２，創近四周低，之後止跌回升，最多升７４點，高見１８００４，但萬八點

遇阻，恒指收報１７９９７點，升６６點或０﹒４％；國指收報６２３５，升０﹒４％。全日成

交縮至７６２﹒３２億元，為７月４日後最低。

滬深股市亦悶市收場，小幅低開後，滬市在石油、金融股支持下半日勉強收升，惟午後表現

呆滯，最終全日收跌０﹒０３％，報３１２４﹒９６點，深市低開低走，科技股跌幅大，深成指

收跌０﹒７３％，創業板指跌０﹒８８％。全日成交金額６３５０億元人民幣，不但較上日減少

９％，更創今年１月１８日（６３５８億）以來的年內新低。外資今日透過陸股通淨流出超過

３７億元人民幣。



＊融創申破產保護，內房呈現升轉跌＊



融創中國（０１９１８）就境外債務重組計劃舉行會議，計劃獲得所需的大多數計劃債權人

批准；集團將尋求法院對計劃的批准及裁決，於下月５日聆訊。根據重組支持協議，融創決定將

強制可轉換債券的限額提高至２７﹒５億美元。有媒體測算，融創通過債轉股消減債務總額或將

超過４５億美元，將大幅壓縮融創整體債務規模、緩和流動性壓力。

融創境外債務重組剛獲通過，外電今日引述法院文件報道，融創已依據美國《破產法》第

１５章，向紐約南區法院聲請破產保護。融創已就美元債重組向美國法庭申請第１５章認證，以

獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。

至於同樣陷危機的碧桂園（０２００７），幾經波折後，旗下境內債「１６騰越０２」終於

展期成功。為保障「１６騰越０２」展期成功，碧桂園方面提供了合計金額不低於２億元人民幣

的應收帳款債權，為該債券提供應收帳款質押擔保。碧桂園的９隻境內債均完成展期，短期內在

公開市場面臨償債壓力料大幅降低。

債務危機暫緩，融創中國今日股價先起後落，一度漲超１２％，午後曾挫逾７％，全日收跌

４﹒３％；其他內房股亦呈現先升後跌，碧桂園全日跌近２﹒９％，中國恒大（０３３３３）挫

９﹒８％，融創服務（０１５１６）跌２％，雅居樂（０３３８３）跌近１％。



＊銀保渠道受嚴管，內銀內險受考驗＊



在內地規範銀保渠道佣金一個月後，市場傳出監管擬再對銀保渠道佣金費用加以約束。內媒

指監管將下調銀行渠道保險的保險手續費率，具體下調幅度和執行時間尚不確定，預計可能會從

目前的４０％下降至１４％，降幅超過六成，而調整時間預計在９月底。報道並引述銀行內部人

士指，當前銀行銷售保險產品的手續費太高，在行業整體降費落地後，銀行的中間業務收入壓力

會更加凸顯。

銀保渠道一直是保險公司保險業務銷售主要渠道之一，其主要合作模式為保險公司通過銀行

渠道獲取保費收入和客戶資源，銀行基於龐大的客戶資源和完善的銷售網絡替保險公司銷售保險

產品，從而獲取手續費和佣金收入，完善客戶的理財產品配置。稍早《財新》引述多名業內人士

指，監管部門日前召集了約１０家大型保險公司，就壓降銀保渠道手續費、嚴格落實「報行合一

」進行窗口指導，要求保險公司銀行渠道產品變更手續費後，應與銀行按照重新報備的手續費簽

署合作協議。目前已有多家壽險公司開始在銀行渠道全面停售或是計劃停售費率超標產品。

內銀內險股價各自走，中國人壽（０２６２８）升０﹒８％，中國太保（０２６０１）升

１﹒６％，新華保險（０１３３６）跌０﹒２％；工商銀行（０２３１８）升近２％、建設銀行

（００９３９）升１﹒６％，中國銀行（０３９８８）升１％。



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