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AH股新聞

19/09/2023 10:12

《Ａ股焦點》減肥藥股再漲，科學家研究「減肥神藥」治療酒精成癮

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深減肥藥概念板塊再度活躍，常山藥業
（深：３００２５５）一度逼近漲停，現漲１６％；科源制藥（深：３０１２８１）漲７﹒５％
，翰宇藥業（深：３００１９９）漲５﹒３％，奧銳特（滬：６０５１１６）升４﹒９％，昊帆
生物（深：３０１３９３）升３﹒５％。
　　據內媒報道，科學家近期正在研究「減肥神藥」司美格魯肽能否治療癡呆症和酒精成癮。報
道指，美國北卡羅來納大學教堂山分校成癮症臨床與轉化項目主任Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　
Ｈｅｎｄｅｒｓｈｏｔ正在研究減肥藥所產生的食欲調節機制是否對藥物和酒精成癮有效，他在
近期媒體採訪中表示，一些前期臨床實驗表明該款藥可能會帶來更多健康上的好處，而且是長期
的。
　　司美格魯肽（Ｓｅｍａｇｌｕｔｉｄｅ）是丹麥製藥巨頭諾和諾德開發的降糖藥
Ｏｚｅｍｐｉｃ（２０１７年在美國批準上市）和減肥藥Ｗｅｇｏｖｙ（２０２１年在美國批準
上市）的主要活性成分，為一種ＧＬＰ－１（胰高血糖素樣態－１）受體激動劑，能夠刺激胰島
素分泌、抑制胰高血糖素分泌以延緩胃排空並降低食欲，最終達到降糖減重的效果。馬斯克等名
人２０２２年底在網絡宣傳Ｗｅｇｏｖｙ的良好療效後，司美格魯肽一躍成為「減肥神藥」，供
不應求，Ｏｚｅｍｐｉｃ亦受帶挈而賣斷市。（ｓｌ）

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