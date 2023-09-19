《經濟通通訊社１９日專訊》滬深減肥藥概念板塊再度活躍，常山藥業

（深：３００２５５）一度逼近漲停，現漲１６％；科源制藥（深：３０１２８１）漲７﹒５％

，翰宇藥業（深：３００１９９）漲５﹒３％，奧銳特（滬：６０５１１６）升４﹒９％，昊帆

生物（深：３０１３９３）升３﹒５％。

據內媒報道，科學家近期正在研究「減肥神藥」司美格魯肽能否治療癡呆症和酒精成癮。報

道指，美國北卡羅來納大學教堂山分校成癮症臨床與轉化項目主任Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ

Ｈｅｎｄｅｒｓｈｏｔ正在研究減肥藥所產生的食欲調節機制是否對藥物和酒精成癮有效，他在

近期媒體採訪中表示，一些前期臨床實驗表明該款藥可能會帶來更多健康上的好處，而且是長期

的。

司美格魯肽（Ｓｅｍａｇｌｕｔｉｄｅ）是丹麥製藥巨頭諾和諾德開發的降糖藥

Ｏｚｅｍｐｉｃ（２０１７年在美國批準上市）和減肥藥Ｗｅｇｏｖｙ（２０２１年在美國批準

上市）的主要活性成分，為一種ＧＬＰ－１（胰高血糖素樣態－１）受體激動劑，能夠刺激胰島

素分泌、抑制胰高血糖素分泌以延緩胃排空並降低食欲，最終達到降糖減重的效果。馬斯克等名

人２０２２年底在網絡宣傳Ｗｅｇｏｖｙ的良好療效後，司美格魯肽一躍成為「減肥神藥」，供

不應求，Ｏｚｅｍｐｉｃ亦受帶挈而賣斷市。（ｓｌ）

