《經濟通通訊社１９日專訊》在規範銀保渠道佣金一個月後，市場傳出監管擬再對銀保渠道

佣金費用加以約束。內媒《每日經濟新聞》引述多個消息渠道指，監管將下調銀行渠道保險的保

險手續費率，具體下調幅度和執行時間尚不確定，預計可能會從目前的４０％下降至１４％，降

幅超過六成，而調整時間預計在９月底。報道並引述銀行內部人士指，當前銀行銷售保險產品的

手續費太高，在行業整體降費落地後，銀行的中間業務收入壓力會更加凸顯。

Ａ場銀行、保險股表現平穩，中國人壽（滬：６０１６２８）升２％，西安銀行

（滬：６００９２８）升１﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１﹒０８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、華夏銀行

（滬：６０００１５）、中國人保（滬：６０１３１９）升１％，中國太保

（滬：６０１６０１）升０﹒８％，交通銀行（滬：６０１３２８）、工商銀行

（滬：６０１３９８）升０﹒７％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒３％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌０﹒３％。

銀保渠道一直是保險公司保險業務銷售主要渠道之一，其主要合作模式為保險公司通過銀行

渠道獲取保費收入和客戶資源，銀行基於龐大的客戶資源和完善的銷售網絡替保險公司銷售保險

產品，從而獲取手續費和佣金收入，完善客戶的理財產品配置。然而，銀保渠道銷售模式粗放、

費用競爭激烈等問題，一直為業內所詬病。曾有中小險企高管與內媒記者表示，希望銀保手續費

能夠調整到有一定的盈利空間。

稍早《財新》引述多名業內人士指，監管部門日前召集了約１０家大型保險公司，就壓降銀

保渠道手續費、嚴格落實「報行合一」進行窗口指導，要求保險公司銀行渠道產品變更手續費後

，應與銀行按照重新報備的手續費簽署合作協議。目前已有多家壽險公司開始在銀行渠道全面停

售或是計劃停售費率超標產品。（ｓｌ）

