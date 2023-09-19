《經濟通通訊社１９日專訊》為應對投資端不斷下滑的收益率，監管正要求壽險業降低負債

端成本。據《財新》引述多名業內人士指，監管部門日前召集了約１０家大型保險公司，就壓降

銀保渠道手續費、嚴格落實「報行合一」進行窗口指導，要求保險公司銀行渠道產品變更手續費

後，應與銀行按照重新報備的手續費簽署合作協議。

目前，已有多家壽險公司開始在銀行渠道全面停售或是計劃停售費率超標產品。

所謂「報行合一」，是指保險公司報給監管部門的銀行渠道費用率假設要和實際操作的數據

保持一致，並要求保險公司列示手續費上限。

在實際操作中，壽險公司實際的銷售費用要遠超費用率假設數據。特別是近幾年，保險公司

銷售產品十分依賴銀郵渠道，而渠道的定價權則掌握在銀行手上，保險公司處於弱勢。以五年期

繳增額終身壽險產品為例，銀行的渠道費用佔首年保費的２０％－４０％。與此同時，在銀行息

差收窄的大背景下，銀保手續費成了很多銀行的增收新動能，這也是手續費不斷上漲的原因。

監管部門要求「報行合一」從８月３１日開始執行，且大公司要帶頭執行；同時明確，產品

附加費用的口徑包含所有銷售費用及固定費用分攤，將以滾動１２個月的數據監測保險公司的實

際執行情況；並鼓勵各公司與銀行進行手續費佣金支付方式的差異化，如手續費分期給予。

此外，監管部門還將在９月３０日之後加大檢查力度，抓早抓小抓典型，堅持機構和銀行雙

罰，堅持罰底層、問責高管，嚴格落實報行合一；並在年末壽險公司的銷售激勵活動前出台相應

的費用管理辦法。（ｌｃ）

