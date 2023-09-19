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AH股新聞

19/09/2023 08:27

《中國要聞》王毅訪俄羅斯晤拉夫羅夫，稱中俄合作不針對第三方

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央政治局委員、外長王毅於９月１８日抵達莫斯科，獲
俄羅斯外長拉夫羅夫迎接，雙方舉行會談。
　　王毅表示，中俄奉行獨立自主外交政策，雙方合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會
被第三方左右；面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應展現大國擔當，繼續加
強戰略協作，堅守真正的多邊主義，推進世界多極化進程。
　
＊王毅赴俄，料為普京下月訪華做準備＊
　
　　拉夫羅夫表示，願同中方一道，籌備好兩國下一步的高層交往，加強發展規劃對接和各領域
合作。他又指，針對國際局勢劇烈變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架
內的協調協作，共同維護國際關係基本準則。
　　雙方又談及烏克蘭危機等國際和地區問題。拉夫羅夫讚賞中方就烏克蘭問題發表的立場文件
，兼顧各方安全關切，有利於消除衝突根源，俄方將繼續對談判對話持開放態度。王毅表示，中
方一貫堅持和談正確方向，將以自己的方式為政治解決危機發揮建設性作用。
　　據悉，外長王毅應邀周一起訪問俄羅斯４日，出席中俄第十八輪戰略安全磋商。中國外交部
表示，今次王毅赴俄是中俄戰略安全磋商機制框架內的一次例行活動，旨在落實兩國元首達成的
重要共識，推動雙邊關係發展。外界預料，王毅此行可能亦為俄羅斯總統普京下月訪華做準備。
（ｒｙ）

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