《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央政治局委員、外長王毅於９月１８日抵達莫斯科，獲

俄羅斯外長拉夫羅夫迎接，雙方舉行會談。

王毅表示，中俄奉行獨立自主外交政策，雙方合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會

被第三方左右；面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應展現大國擔當，繼續加

強戰略協作，堅守真正的多邊主義，推進世界多極化進程。



＊王毅赴俄，料為普京下月訪華做準備＊



拉夫羅夫表示，願同中方一道，籌備好兩國下一步的高層交往，加強發展規劃對接和各領域

合作。他又指，針對國際局勢劇烈變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架

內的協調協作，共同維護國際關係基本準則。

雙方又談及烏克蘭危機等國際和地區問題。拉夫羅夫讚賞中方就烏克蘭問題發表的立場文件

，兼顧各方安全關切，有利於消除衝突根源，俄方將繼續對談判對話持開放態度。王毅表示，中

方一貫堅持和談正確方向，將以自己的方式為政治解決危機發揮建設性作用。

據悉，外長王毅應邀周一起訪問俄羅斯４日，出席中俄第十八輪戰略安全磋商。中國外交部

表示，今次王毅赴俄是中俄戰略安全磋商機制框架內的一次例行活動，旨在落實兩國元首達成的

重要共識，推動雙邊關係發展。外界預料，王毅此行可能亦為俄羅斯總統普京下月訪華做準備。

（ｒｙ）

