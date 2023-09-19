《經濟通通訊社１９日專訊》今年以來，城中村改造成為市場關注的焦點之一。有市場機構

預計，未來城中村改造每年拉動的投資規模在萬億元人民幣左右，但資金來源仍是關鍵。在銀行

貸款方面，監管部門明確，設立城中村改造專項借款。

據《２１世紀經濟報道》引述多名地方投融資人士認為，城中村改造專項借款可能由政策性

銀行特別是國開行組建，但資金來源於政策性銀行發債籌資還是央行結構性貨幣政策工具，還有

待觀察。

從歷史上看，政策性銀行曾大力度支持棚改業務。對於商業性金融，監管鼓勵銀行提供城中

村改造貸款，專款專用、封閉管理，但需在市場化法治化的原則之下。人民銀行、金融監管總局

、中證監在８月１８日聯合會議提出，要注意挖掘新的信貸增長點，大力支持中小微企業、科技

創新等重點領域，積極推動城中村改造。

中信證券的一份研報稱，城中村改造將是一個較為長期的工程，同時，政策要求推進節奏上

穩中求進、積極穩妥。假設整個項目歷時十年，且節奏均勻推進，那麼每年對於信貸拉動的規模

在１５００億－５０００億元人民幣左右，對於整個信貸增速的拉動並不明顯，但可持續性更強

。（ｒｙ）



