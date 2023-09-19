《經濟通通訊社１９日專訊》華為ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １３﹒２英寸旗艦平板電腦官

宣９月２５日發布，在華為秋季全場景新品發布會亮相，官方的宣傳語為「十年大作，『巨幕』

登場」。

宣傳海報顯示，ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １３﹒２將搭載星閃（ＮｅａｒＬｉｎｋ）連接

技術。華為常務董事余承東此前表示，星閃相比傳統無線連接，功耗降低至６０％，數傳速率達

到６倍，時延降低至１╱３０，連接數達到１０倍。另外，從海報中還可以看出，新款平板的屏

幕邊框更窄了，屏佔比更高，同時支持Ｍ－Ｐｅｎｃｉｌ手寫筆。余承東今日在微博中表示，「

它（ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １３﹒２）出乎意料的輕薄，還首發支持星閃技術，與新一代華

為Ｍ－Ｐｅｎｃｉｌ的連接更快更穩定，寫畫體驗更加流暢。大家敬請期待！」

此外，華為ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １３﹒２平板電腦作為旗艦新品，預計將同樣換裝麒

麟９０００Ｓ或更高規格的處理器，且由於機身體積更大，在散熱方面表現料更好。

目前華為官網展示的最大平板是ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １２﹒６，搭載麒麟９０００Ｅ

處理器，官方標價人民幣４１９９元起。新的平板在尺寸上將創新高，售價信息暫時未知。

（ｒｙ）

