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AH股新聞

19/09/2023 11:58

《華為動向》華為ＭａｔｅＰａｄ　Ｐｒｏ巨幕星閃平板２５日發布

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華為ＭａｔｅＰａｄ　Ｐｒｏ　１３﹒２英寸旗艦平板電腦官
宣９月２５日發布，在華為秋季全場景新品發布會亮相，官方的宣傳語為「十年大作，『巨幕』
登場」。
　　宣傳海報顯示，ＭａｔｅＰａｄ　Ｐｒｏ　１３﹒２將搭載星閃（ＮｅａｒＬｉｎｋ）連接
技術。華為常務董事余承東此前表示，星閃相比傳統無線連接，功耗降低至６０％，數傳速率達
到６倍，時延降低至１╱３０，連接數達到１０倍。另外，從海報中還可以看出，新款平板的屏
幕邊框更窄了，屏佔比更高，同時支持Ｍ－Ｐｅｎｃｉｌ手寫筆。余承東今日在微博中表示，「
它（ＭａｔｅＰａｄ　Ｐｒｏ　１３﹒２）出乎意料的輕薄，還首發支持星閃技術，與新一代華
為Ｍ－Ｐｅｎｃｉｌ的連接更快更穩定，寫畫體驗更加流暢。大家敬請期待！」
　　此外，華為ＭａｔｅＰａｄ　Ｐｒｏ　１３﹒２平板電腦作為旗艦新品，預計將同樣換裝麒
麟９０００Ｓ或更高規格的處理器，且由於機身體積更大，在散熱方面表現料更好。
　　目前華為官網展示的最大平板是ＭａｔｅＰａｄ　Ｐｒｏ　１２﹒６，搭載麒麟９０００Ｅ
處理器，官方標價人民幣４１９９元起。新的平板在尺寸上將創新高，售價信息暫時未知。
（ｒｙ）

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