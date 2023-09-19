《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下人工智能公司發布新品牌「未來
精靈」，ＡｌｉＧｅｎｉｅ６﹒０系統由大模型全面驅動，從過去的一個天貓精靈，將變成對每
個用戶有差異化記憶，與眾不同的精靈。
未來精靈總裁彭超介紹，其是以「世界在對話之間」的理念，讓每個人創建全天候、個性化
的智能助手。
據介紹，「小靈，小靈」成為新品牌主喚醒詞，「天貓精靈」仍作為產品線品牌和用戶可用
喚醒詞，此前服務承諾不會變化。（ｒｙ）
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19/09/2023 14:20
【ＡＩ熱潮】天貓精靈發布新品牌「未來精靈」，創建個性化助手
《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下人工智能公司發布新品牌「未來
精靈」，ＡｌｉＧｅｎｉｅ６﹒０系統由大模型全面驅動，從過去的一個天貓精靈，將變成對每
個用戶有差異化記憶，與眾不同的精靈。
未來精靈總裁彭超介紹，其是以「世界在對話之間」的理念，讓每個人創建全天候、個性化
的智能助手。
據介紹，「小靈，小靈」成為新品牌主喚醒詞，「天貓精靈」仍作為產品線品牌和用戶可用
喚醒詞，此前服務承諾不會變化。（ｒｙ）
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