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AH股新聞

19/09/2023 17:02

《中國要聞》螞蟻服務亞運計劃升級，１０境外錢包可本地掃碼消費

　　《經濟通通訊社１９日專訊》螞蟻集團發布消息，在人民銀行指導下、網聯清算公司支持下
，螞蟻集團「服務亞運計劃」再升級，通過Ａｌｉｐａｙ＋新增支持亞洲７個境外錢包在國內支
付消費。至此，全球遊客入境使用支付寶或１０個境外錢包中的任意１個，均可像本地人一樣掃
碼消費，這將進一步提升全球遊客在華消費體驗。
　　目前，螞蟻集團通過Ａｌｉｐａｙ＋跨境移動支付和數字營銷解決方案和支付寶國際版，兩
套服務方案保障跨境支付安全便利。「移動支付國際化推廣服務」是在人民銀行指導下，由螞蟻
集團、網聯清算公司與多個境外錢包、境內金融機構和主要國際卡組織合作，是助力中國數字支
付與金融服務國際化的重大舉措。這項服務解決了境外用戶來中國支付難問題，讓他們用自己熟
悉的電子錢包或下載支付寶，無需換匯、暢享跨境移動支付。
　　早於２０２２年，螞蟻已有ＡｌｉｐａｙＨＫ（香港）、Ｔｏｕｃｈ＇ｎ　Ｇｏ　
ｅＷａｌｌｅｔ（馬來西亞）和Ｋａｋａｏ　Ｐａｙ（韓國）３個亞洲區電子錢包。此次新增的
７個境外錢包，包括：ｍＰａｙ（中國澳門特別行政區）、Ｈｉｐａｙ（蒙古）、Ｃｈａｎｇｉ
　Ｐａｙ（新加坡）、華僑銀行（新加坡）、Ｎａｖｅｒ　Ｐａｙ（韓國）、Ｔｏｓｓ　Ｐａｙ
（韓國）和ＴｒｕｅＭｏｎｅｙ（泰國）。（ｒｙ）

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