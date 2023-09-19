  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/09/2023 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒０２％深成指跌０﹒７％，外資流出

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早小幅低開，滬市在石油、金融股支持下，半日勉
強收升０﹒０２％，報３１２６﹒５２點，深市低開低走，科技股跌幅大，深成指半日收跌
０﹒７％，創業板指跌０﹒７８％。兩市半日成交４０１７元（人民幣．下同），較上日同時段
跌近１０％。陸股通淨流出超過３７億元。
　　沙特阿美ＣＥＯ　Ａｍｉｎ　Ｎａｓｓｅｒ昨在全球石油大會上表示，預計下半年原油需求
將達到創紀錄新高的每日１﹒０３億－１﹒０４億桶。石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）在上周公布
的最新月度報告中預計，今年第四季全球原油市場將面臨超過每日３００萬桶的供應短缺，這可
能是十多年來的最大短缺。油氣股震盪拉升，廣匯能源（滬：６００２５６）漲５％，準油股份
（深：００２２０７）升３％，中國石油（滬：６０１８５７）升１％。
　
＊誤傳光刻機國產化，半導體股跌＊
　
　　近期一則消息在各大視頻平台廣為傳播，稱清華大學ＥＵＶ項目把ＡＳＭＬ的光刻機巨大化
，實現了光刻機國產化，並表示這個項目已經在雄安新區落地。對此，中國電子工程設計院有限
公司稱，該項目並非網傳的國產光刻機工廠，而是北京高能同步輻射光源項目（ＨＥＰＳ）。
半導體板塊跌幅大，晶方科技（滬：６０３００５）挫４％，北方華創（深：００２３７１）跌
２﹒７％，長電科技（滬：６００５８４　）跌２﹒２％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌
１﹒５５％。（ｃｔ）

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金