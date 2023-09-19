《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早小幅低開，滬市在石油、金融股支持下，半日勉

強收升０﹒０２％，報３１２６﹒５２點，深市低開低走，科技股跌幅大，深成指半日收跌

０﹒７％，創業板指跌０﹒７８％。兩市半日成交４０１７元（人民幣．下同），較上日同時段

跌近１０％。陸股通淨流出超過３７億元。

沙特阿美ＣＥＯ Ａｍｉｎ Ｎａｓｓｅｒ昨在全球石油大會上表示，預計下半年原油需求

將達到創紀錄新高的每日１﹒０３億－１﹒０４億桶。石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）在上周公布

的最新月度報告中預計，今年第四季全球原油市場將面臨超過每日３００萬桶的供應短缺，這可

能是十多年來的最大短缺。油氣股震盪拉升，廣匯能源（滬：６００２５６）漲５％，準油股份

（深：００２２０７）升３％，中國石油（滬：６０１８５７）升１％。



＊誤傳光刻機國產化，半導體股跌＊



近期一則消息在各大視頻平台廣為傳播，稱清華大學ＥＵＶ項目把ＡＳＭＬ的光刻機巨大化

，實現了光刻機國產化，並表示這個項目已經在雄安新區落地。對此，中國電子工程設計院有限

公司稱，該項目並非網傳的國產光刻機工廠，而是北京高能同步輻射光源項目（ＨＥＰＳ）。

半導體板塊跌幅大，晶方科技（滬：６０３００５）挫４％，北方華創（深：００２３７１）跌

２﹒７％，長電科技（滬：６００５８４ ）跌２﹒２％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌

１﹒５５％。（ｃｔ）

