  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/09/2023 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒０３％，悶市成交６３５０億元年內低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今日悶市收場，小幅低開後，滬市在石油、金融股支
持下半日勉強收升，惟午後表現呆滯，最終全日收跌０﹒０３％，報３１２４﹒９６點，深市低
開低走，科技股跌幅大，深成指收跌０﹒７３％，創業板指跌０﹒８８％。全日成交金額
６３５０億元（人民幣．下同），不但較上日減少９％，更創今年１月１８日（６３５８億元）
以來的年內新低。外資今日透過陸股通淨流出超過３７億元。
　　中國７月減持１３６億美元美債，持有規模減至８２１８億美元，為連續第四個月減持美國
國債，持有規模續創十四年來最低。分析指，中國為捍衞人民幣匯價，因此必須出售美國國債。
而人民幣中間價今報７﹒１７３３，較上個交易日升３點子，七連升，續創８月１４日以來逾一
個月新高。
　　報道指，城中村改造專項借款可能由政策性銀行特別是國開行組建，公路鐵路股表現佳，龍
江交通（滬：６０１１８８）、吉林高速（滬：６０１５１８）等漲停。
　　在規範銀保渠道佣金一個月後，市場傳出監管擬再對銀保渠道佣金費用加以約束。預計可能
會從目前的４０％下降至１４％，降幅超過六成。銀行內部人士指，當前銀行銷售保險產品的手
續費太高，在行業整體降費落地後，銀行的中間業務收入壓力會更加凸顯。銀行、保險股表現平
穩，工行（滬：６０１３９８）及中行（滬：６０１９８８）均升０﹒８％，中國人壽
（滬：６０１６２８）升２％，中國人保（滬：６０１３１９）升１％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌０﹒０４％。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７２０﹒５０　　－０﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１２４﹒９６　　－０﹒０３　　　　２７４１﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３２７６﹒４１　　－０﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０１２５﹒７３　－０﹒７３　　　　３６０９﹒００　　
　　深圳創業板指數　２００２﹒６６　　－０﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２３４﹒４８　　－０﹒７６　　　　　１﹒５１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２９﹒７０　　－０﹒５４　　　　　０﹒４２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金