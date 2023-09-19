《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今日悶市收場，小幅低開後，滬市在石油、金融股支

持下半日勉強收升，惟午後表現呆滯，最終全日收跌０﹒０３％，報３１２４﹒９６點，深市低

開低走，科技股跌幅大，深成指收跌０﹒７３％，創業板指跌０﹒８８％。全日成交金額

６３５０億元（人民幣．下同），不但較上日減少９％，更創今年１月１８日（６３５８億元）

以來的年內新低。外資今日透過陸股通淨流出超過３７億元。

中國７月減持１３６億美元美債，持有規模減至８２１８億美元，為連續第四個月減持美國

國債，持有規模續創十四年來最低。分析指，中國為捍衞人民幣匯價，因此必須出售美國國債。

而人民幣中間價今報７﹒１７３３，較上個交易日升３點子，七連升，續創８月１４日以來逾一

個月新高。

報道指，城中村改造專項借款可能由政策性銀行特別是國開行組建，公路鐵路股表現佳，龍

江交通（滬：６０１１８８）、吉林高速（滬：６０１５１８）等漲停。

在規範銀保渠道佣金一個月後，市場傳出監管擬再對銀保渠道佣金費用加以約束。預計可能

會從目前的４０％下降至１４％，降幅超過六成。銀行內部人士指，當前銀行銷售保險產品的手

續費太高，在行業整體降費落地後，銀行的中間業務收入壓力會更加凸顯。銀行、保險股表現平

穩，工行（滬：６０１３９８）及中行（滬：６０１９８８）均升０﹒８％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升２％，中國人保（滬：６０１３１９）升１％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌０﹒０４％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７２０﹒５０ －０﹒１９

上證綜合指數 ３１２４﹒９６ －０﹒０３ ２７４１﹒００

上證Ａ股指數 ３２７６﹒４１ －０﹒０３

深證成份指數 １０１２５﹒７３ －０﹒７３ ３６０９﹒００

深圳創業板指數 ２００２﹒６６ －０﹒８８

上證Ｂ股指數 ２３４﹒４８ －０﹒７６ １﹒５１

深證Ｂ股指數 １１２９﹒７０ －０﹒５４ ０﹒４２

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