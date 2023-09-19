《經濟通通訊社１９日專訊》賽力斯（滬：６０１１２７）１８日晚間發布異動公告指，

ＡＩＴＯ問界新Ｍ７上市並開啟交付，引發部分媒體關注及熱議。除此之外，公司未發現對公司

股票交易價格可能產生較大影響的媒體報道或市場傳聞。目前生產經營狀況正常，未發生重大變

化。

賽力斯今日繼續走高，升上５３﹒４９元（人民幣．下同）的年內新高，目前漲幅收窄至

２％。該股在過去三個交易日中錄得兩個漲停板。

９月１２日，ＡＩＴＯ問界新Ｍ７正式上市，官方指導價為２４﹒９８萬元起。據悉，問界

新Ｍ７搭載華為高階智能駕駛２﹒０系統，由賽力斯與華為聯合設計。

賽力斯發布的２０２３年上半年財報顯示，賽力斯營收為１１０﹒３億元，歸屬於上市公司

股東淨虧損１３﹒４４億元。

東吳證券表示，公司與華為在智選模式下進行深度合作打造問界品牌。旗艦車型Ｍ９將採用

全新平台開發生產。渠道＋產品多點催化下有望開啟新一輪上量周期。

中信證券表示，測算賽力斯子公司單車收入、利潤分別為２０﹒７、－４﹒２萬元，受年初

價格戰等因素影響，銷量下行盈利略有壓力。後續隨著Ｍ７大五座、全新平台首款旗艦車型Ｍ９

陸續發售，期待公司車型周期開啟上行期。（ｃｔ）

