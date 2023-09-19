《經濟通通訊社１９日專訊》「認房不認貸」、存量房貸利率下調等樓市鬆綁政策執行後，

深圳還陸續傳出放寬離婚買房、港澳居民購買商務公寓等限制，開發商更積極布局「金九銀十」

行情，在深圳工作的各類型人才亦吼準機會入市。位於前海片區的可售型人才房項目雲海灣花園

官網昨日公布認購資格審核結果，共有１０８９６戶符合人才住房認購條件家庭，而前海雲海灣

項目本批次共推出７１８套房源，即平均１５戶家庭搶購１套房源。

一般來說，深圳可售型人才房售價約為同片區商品房的六折左右，位置較好的可售型人才房

一直都備受關注。雲海灣花園項目位於深圳市前海桂灣片區三開發單元０３街坊，開發建設單位

為深圳市雲灣置業有限公司。本次配售房源共７１８套，其中兩房戶型３８０套，建築面積約

７０平方米；三房戶型３３８套，建築面積約９０平方米。配售均價為每平方米５５２００元人

民幣。

據深圳貝殼研究院統計，今年９月上半月（截至９月１５日）深圳共有１１個項目（包含人

才房等類型）取得批售，合計供應住宅７００９套，環比增長３２５﹒８％，創今年以來月度上

半月住宅供應量新高。統計又顯示，自「認房不認貸」落地以來二手房帶看量環比前１５天（８

月１５日至８月２９日）增長７４％、成交量環比增長６２％；同期比增幅則超過兩倍。另外，

深圳市房地產中介協會最新公布的數據顯示，上周深圳二手房周交易量為８９２套，環比上漲

１０﹒１％。（ｓｌ）

