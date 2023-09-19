《經濟通通訊社１９日專訊》國家金融監督管理總局今日發布提示，指當前虛假網絡投資理

財類詐騙案件頻發，損害消費者權益，擾亂金融市場秩序，呼籲廣大消費者高度警惕此類詐騙，

謹防財產損失，並應培養正確的投資理念。

有關提示列出三種常見的虛假網絡投資理財類詐騙途徑：

一：以「保本高息」虛假宣傳吸引消費者。不法分子假借債券投資、股票投資、貴金屬投資

、期貨投資、Ｐ２Ｐ投資、外幣投資等概念，推出所謂「投資理財神器」，在網絡平台發布消息

宣稱「穩賺不賠」，以高返利、按月返利、保持現金流等噱頭吸引消費者關注。

二：以「專家內幕」虛假消息誘導投資。不法分子通過社交軟件添加消費者好友，將其拉入

「投資」群聊，然後冒充投資導師、理財專家，以「投資暴富案例」「直播課」騙取消費者信任

，或通過婚戀交友平台與消費者確定婚戀關係，再以有「內部消息」「會員渠道」「特殊資源」

等誘騙消費者參與投資。

三：以「投資返利」虛假平台轉移資金。不法分子通過偽造或仿冒投資平台，向消費者發送

虛假鏈接，引導消費者下載ＡＰＰ進行投資，並以小額投資返利作為誘餌，不斷引導消費者加大

資金投入。不法分子隨後迅速轉移資金，甚至利用消費者急於提現的心理，以「登錄異常」「服

務器維護」「銀行帳戶凍結」等名義，收取所謂「保證金」「解凍金」等，進一步擴大消費者資

金損失。



＊切勿輕信「小道消息」，要樹立科學理性投資理財觀念＊



國家金融監督管理總局提醒，不存在「保本高息」理財產品。根據２０２２年１月１日正式

實施的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，金融機構開展資產管理業務時不得承諾

「保本保收益」。消費者應認清銀行理財、基金、信托、期貨等均不是存款，高收益意味著高風

險，「保本高息」「專家保證」等均是虛假網絡投資理財類詐騙的常見套路，應提高警惕。

此外，不要輕信來路不明「小道消息」，進行投資理財時應首選經金融監管部門批准設立並

頒發許可證的金融機構。如對金融業務存在疑問，可通過金融機構或監管部門官方網站、熱線等

咨詢核實。

同時，不要貪圖「一時便宜」因小失大，要樹立科學理性的投資理財觀念，切忌僥幸心理、

賭博心態。對陌生來電、郵件推銷等非正規網絡途徑誘導投資行為保持警惕，不隨意點擊不明鏈

接或掃描二維碼，不輕易授權非官方ＡＰＰ使用協議等。（ｓｌ）

