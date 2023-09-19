《經濟通通訊社１９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，今年８月騰訊
（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金
２﹒３８億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精
英》收入）以１﹒４億美元的收入位列榜單第二名，米哈游《崩壞：星穹鐵道》則排第三。第四
、五名分別是網易（０９９９９）《逆水寒》和Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ
Ｍａｔｃｈ》。（ｓｌ）
19/09/2023 11:50
《行業數據》８月騰訊《王者榮耀》吸金２﹒３８億美元，蟬聯冠軍
《經濟通通訊社１９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，今年８月騰訊
（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金
２﹒３８億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精
英》收入）以１﹒４億美元的收入位列榜單第二名，米哈游《崩壞：星穹鐵道》則排第三。第四
、五名分別是網易（０９９９９）《逆水寒》和Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ
Ｍａｔｃｈ》。（ｓｌ）
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