《經濟通通訊社１９日專訊》內地上月底起陸續宣布落實多項樓市鬆綁政策，包括「認房不

認貸」，首、二套房最低首付比例分別調降至兩成和三成，調整存量房貸利率等，市場反應相當

熱烈，不少城市樓市成交量大幅增加。不過，市場近日盛傳，多個城市突然收回「兩成首付」政

策，甚至上調二套房貸利率。

內媒《上海證券報》今日引述業內消息指，江蘇蘇州確實已有銀行將二套房貸利率調升至

４﹒５％。報道引述招商銀行蘇州某個人貸款中心人士稱，近期的確對二套房房貸利率確進行了

調整，「從１６號開始我們行二套房執行利率為４﹒５％，首套房房貸利率仍是４％」。據報蘇

州９月１２日才落實二套房房貸利率優惠：已還清貸款的買二套房最低４％，未還清的最低

４﹒４％。



＊專家：利率升幅與人行下限相近，仍屬相對寬鬆＊



易居研究院研究總監嚴躍進表示，其實目前產生了兩種不同的貸款模式：對於已經償還完貸

款的購房人，二套房貸可以當做首套房來進行，可享首套房的貸款利率優惠政策；對於沒有償清

貸款的購房人，購買二套房則按二套房利率政策進行。蘇州這次利率調整談不上非常苛刻，因為

目前蘇州二套房貸利率為ＬＰＲ＋３０個基點，這與人行二套房利率政策下限不低於ＬＰＲ＋

２０個基點的要求差異不大，所以總體還是屬於相對寬鬆的政策。

廣州亦曾在９月８日更新房貸政策，在廣州無房或有１套房無貸款或首套房貸款已結清的買

家，買第二套房可以按購買首套房優惠－－三成首付、ＬＰＲ－１０基點利率進行貸款。隨後多

個房地產項目相關人士向內媒透露，有關政策在９月１２日晚再更新，若在廣州有一套房產，不

管貸款是否已結清，申請二套房貸都按首付四成、利率ＬＰＲ＋３０基點執行。不過，相關知情

人士稱，相關政策仍在調整，預計近期會明確並落地。

江蘇南京主城四區（秦淮、玄武、鼓樓、建鄴）則在剛過去的周末叫停「首套首付兩成、二

套首付三成」的房貸新政，首套房貸回到三成。有內媒引述房地產中介指，「新政也就實行了一

兩天，就喊停了，我們當時簽了好幾個案子，都是首付兩成的，但後來貸款審批不通過」，準業

主只能補首付，「還好房價不高，多一成首付相當於幾十萬元（人民幣）」。

嚴躍進認為，各地要重視此類事件，政策一旦落實，建議在「金九銀十」階段保持連續性和

穩定性，否則恐令購房者出現焦慮。（ｓｌ）

