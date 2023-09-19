【ＦＯＣＵＳ】美國的巨型債務雪球正式突破３３萬億美元之際，華府卻再次面臨「無錢可

用」導致的關門風險，死限就在１０月１日新財年開啟之日。最新進展是，眾議院議長麥卡錫不

惜得罪共和黨內極端保守派，周日（１７日）揭盅被稱為「持續決議（ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ

ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）」的法案，擬為政府臨時提供３１天的資金，以爭取兩黨討價還價時間

。惟該權宜之計既不獲極端保守派待見，亦未贏得民主黨青眼。市場警告，今次迫在眉睫的關門

，或打破２０１８年底３５天的歷史記錄。



＊逾期通過撥款如家常便飯＊



６月的債務上限之爭，驢象在最後一刻達成協議，看似有驚無險，卻未料近兩個月後惠譽突

然下調美國主權信用評級。如今，兩黨放狠話、鬥強硬戲碼重現，押注政府停擺影響可控，會否

再有意想不到後果？

時值美國２０２４新財年１０月１日開啟在即，根據《國會預算法》，由參議院撥款委員會

制定的１２項撥款法案，需在此之前由國會通過並交總統簽署。距離１０月１日僅一周有餘，

１２項覆蓋農業、運輸、能源、金融、商業╱司法╱科學、勞工╱醫療╱教育等不同領域的撥款

法案，僅通過了一項（最終版本仍有分歧）。

過去多年，撥款法案未能按時通過如家常便飯，但國會幾乎總能以「持續決議」來提供臨時

支出並爭取時間。不過，倘若「持續決議」亦欠奉，聯邦機構將陷入局部或全部停擺，過去總計

已發生２１次，最近一次２０１８年１２月－２０１９年１月的３５天政府關門，導致約３８萬

名聯邦僱員休假，另有４２萬人無薪工作。



＊極右翼指摘權宜法案軟弱＊



今次似乎又將昨日重現，一大原因就在「持續決議」難產。據麥卡錫游說共和黨內極右翼自

由核心小組、中右翼大街核心小組達成的此項初步協議，將為政府提供資金直至１０月３１日，

但將削減除國防╱退伍軍人支出外的可自由支配支出８％，另推動重啟南部邊境牆建設等。

不過，預計周四（２１日）進行投票的該「持續決議」，恐難在眾議院獲得半數支持，因至

少７位極端保守派共和黨議員，批評麥卡錫軟弱，要求在其中加入額外削減新財年可自由支出

１１５０億美元、解決司法機構武器化問題、反對任何烏克蘭空白支票等。

民主黨方面亦指摘，此項短期融資法案是「右翼的願望清單」，意味其在眾議院、參議院通

過的機會微乎其微。



＊「美國例外論」或添稻草＊



各方互不相讓，令華府陷入十年來第四次關門的風險愈來愈大，且天數隨時超過２０１３年

９月的１６天、２０１８年１月的３天、２０１８年１２月的３５天。高盛的基準預期為停擺兩

到三周，穆迪更警告可能整個第四季都陷入停擺，並導致美國第四季ＧＤＰ增速降低１﹒２個百

分點。

據美國國會預算辦公室測算，２０１８年底３５天的政府關門導致永久損失資金３０億美元

，相比美國政府上周五（１５日）一天新增負債逾５６２億美元，此無疑是杯水車薪，但再次關

門會否令穆迪跟隨標普、惠譽腳步下調美國信用評級，為「美國例外論」再壓上根稻草？拭目以

待。

