《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》就一些地方財政運行面臨壓力，財政部國

庫司司長李先忠表示，今年以來一些地方經濟發展後勁不足，財政運行呈現緊平衡狀態。對此，

中央財政高度重視，多措並舉，上下聯動，支持地方特別是基層財政平穩運行，主要採取了以下

三個方面的措施。



＊對地方轉移支付已下達９﹒５５萬億元＊



一是加大轉移支付力度。２０２３年，中央財政安排對地方轉移支付１０﹒０６萬億元（人

民幣．下同），剔除支持基層落實減稅降費和重點民生專項轉移支付後增長７﹒９％。全國人大

批准預算後，即抓緊下達中央對地方轉移支付。截至８月底，中央對地方轉移支付已下達

９﹒５５萬億元，具備條件的都已經下達完畢，為保障地方財政平穩運行提供了有力財力保障。

二是充分用好財政資金直達機制。今年，中央財政將約４萬億元轉移支付資金納入直達機制

管理。１－８月，已經下達直達資金３﹒８３萬億元，除部分據實結算項目外已經全部下達，占

２０２３年年直達資金總規模的９５﹒１％。在資金使用方面，除由地方統籌用於支持清算上年

退稅減稅降費外，各地已形成支出２﹒３７萬億元，佔中央財政已下達資金的６９﹒２％，快於

序時進度２﹒５個百分點。

三是加強全國財政運行監測。依托運行管理一體化系統，建立了全國財政運行監測中心，對

各地區財政運行狀況實行「Ｔ＋１」穿透式監測，涵蓋預算調整、財政收支、轉移支付、庫款餘

額等４０餘項監測指標，實現財政資金從預算安排的源頭到使用末端全流程動態監測。

