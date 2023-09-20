《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國務院政

策例行吹風會表示，近年來，中國房地產市場供求關係發生了重大變化，借款人和銀行對於有序

調整優化資產負債都有訴求。為更好適應房地產市場新形勢，８月３１日人民銀行、金融監管總

局明確允許商業銀行自９月２５日起降低符合條件的存量首套住房房貸利率，可以選擇由商業銀

行新發放住房貸款置換，也可以協商變更合同約定的利率水平。



＊四大行主動批量調整房貸利率，不需要借款人操作＊



鄒瀾表示，降低存量房貸利率據了解已在積極有效推進。考慮到房貸存續期最長可達３０年

，而且不同貸款的時間、地域、個體差異較大，政策公布後，人行與主要銀行保持了密切溝通，

指導銀行按照市場化、法治化原則，細化政策落地方案，盡可能為借款人提供便利。９月７日，

四家國有大行發布公告，對於參考貸款市場報價利率定價的存量浮動利率首套房貸，明確將於９

月２５日，也就是政策實施首日，主動批量調整利率，整個過程不需要借款人操作。



＊九成符合條件借款人料可享受政策紅利＊



對於「二套轉首套」等其他情況，借款人可以從９月２５日起向銀行提出申請並提供證明材

料，銀行將對審核通過的業務進行批量調整。大部分符合要求的存量首套房貸利率將降至報價利

率，２０２２年５月以後的將降至報價利率減２０個基點，直接下調至政策下限。中小銀行也在

陸續參照國有銀行制定並發布實施細則。預計超過九成符合條件的借款人可在第一時間充分享受

政策紅利，其他借款人的存量房貸利率也將在１０月底前完成調整。

鄒瀾指出，存量房貸利率的降低可以節約居民利息負擔，顯著增強消費能力。本次政策調整

利好是中長期的，可持續為近幾年較高利率貸款買房的家庭減少支出，支持提升居民消費能力，

有效促進消費增長。下一步，人行將繼續密切關注市場動態，維護好市場競爭秩序，推動存量房

貸利率調整工作平穩有序落地。

