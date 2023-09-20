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AH股新聞

20/09/2023 09:03

《駐京專電》中俄戰略安全磋商，王毅：核心利益問題堅定相互支持

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中央外辦主任王毅在莫斯科同俄羅斯聯邦
安全會議秘書帕特魯舍夫共同主持中俄第１８輪戰略安全磋商。雙方圍繞深化兩國戰略協作廣泛
議題，深入交換意見，加強了協調，增進了互信。
　　王毅表示，中俄戰略安全磋商機制作為兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分，
體現了中俄政治互信的深度和戰略協作的廣度。機制建立以來，雙方保持密切溝通和良性互動，
有效捍衞了共同利益，也為全球戰略穩定以及解決地區熱點問題貢獻了智慧力量。雙方在涉及彼
此核心利益問題上堅定相互支持，彰顯了全面戰略協作夥伴的應有之義。中方願同俄方一道，以
兩國元首重要共識為根本遵循，進一步釋放機制效能，為維護兩國國家安全、促進世界和平穩定
做出更大貢獻。
　　帕特魯舍夫稱，俄方堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等問題上的正當立場，反對西
方干涉中國內政。俄方高度讚賞並支持國家主席習近平提出的三大全球倡議，願共同促進亞太地
區乃至世界穩定和發展。
　　雙方同意適時舉行中俄戰略穩定磋商，加強執法安全、防擴散以及新興科技全球治理等合作
，並將繼續加強在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下的協作。

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