《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國新辦就經濟形勢和政策舉行政策例行吹

風會，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，近期國內穩經濟穩預期政策陸續出台落地，宏觀經濟

運行出現更多積極的邊際變化。隨著中國經濟持續回穩向好，人民幣匯率在合理均衡水平上保持

基本穩定，具有堅實基礎。同時在應對多輪外部衝擊的過程中，人民銀行、外匯局也積累了豐富

的應對經驗，具有充足的政策工具儲備，我們有能力、有信心、有條件維護外匯市場平穩運行。

下一階段將以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，立足長遠、發軔當前、綜合施

策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處

置，堅決防範匯率超調風險。



＊人民幣兌美元非匯率全部，一籃子貨幣匯率更全面反映變化＊



鄒瀾表示，今年以來國際形勢多變，全球外匯市場波動較大，大家對人民幣匯率變動和未來

走勢都非常關注。平時討論比較多的是人民幣兌美元的雙邊匯率，但事實上人民幣兌一籃子貨幣

匯率能更全面的反映貨幣價值的變化。從宏觀經濟運行看，匯率浮動主要是調節實體經濟中的貿

易和投資，這個貿易和投資是多邊的，涉及到多個國家多種貨幣，因此人民幣兌一籃子貨幣變動

可以更全面的體現匯率對貿易投資以及國際收支的影響。

從規律制度看，中國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率

制度，人民幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，還應該綜合全面看待，更加關

注人民幣兌一籃子貨幣匯率的變化。

鄒瀾表示，人民幣對於籃子貨幣可以主要關注中國外匯交易中心發布的人民幣匯率指數，這

個匯率指數計算了人民幣兌一籃子外國貨幣加權平均匯率變動，以相關國家或地區與中國的貿易

額為權重，目前包含２４種籃子貨幣，對應國家或地區與中國貿易總額佔比超過６０％，其中美

元、歐元、日圓權重比較大，分別是１９﹒８％、１８﹒２％和９﹒８％。

９月１５日人民幣匯率指數報９８﹒５１，較６月末上漲１﹒８％。其中人民幣兌歐元升值

２﹒５％，兌日圓升值４﹒１％。７月中旬以來，得益於國內經濟穩步回升向好，人民幣兌一籃

子貨幣穩中有升。

