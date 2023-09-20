《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》財政部國庫司司長李先忠在國務院政策例

行吹風會表示，專項債券發行使用提速，帶動擴大有效投資。今年以來，財政部積極指導地方嚴

格專項債券項目的審核把關，做好項目儲備等基礎工作，同時優化專項債券額度分配，重點向經

濟大省特別是製造業集中的地區傾斜，優先支持成熟度高的項目和在建項目。１－８月，已下達

新增專項債券額度３﹒７萬億元（人民幣．下同），各地發行用於項目建設等專項債券２﹒９５

萬億元，完成全年新增專項債券限額的７７﹒５％，比序時進度快１０﹒８個百分點。債券資金

累計支持專項債券項目約２萬個，主要用於市政建設和產業園區基礎設施、社會事業、交通基礎

設施、保障性安居工程、農林水利等重點建設領域。



＊首８月３１個省財政收入同比均保持正增長＊



就財政收入情況，李先忠表示，財政收入保持恢復性增長，與經濟恢復向好態勢基本一致。

１－８月，一般公共預算收入同比增長１０％，其中中央、地方收入分別增長９﹒５％和

１０﹒３％，財政收入增長除了因去年４月份以來開始實施的大規模增值稅留抵退稅政策、集中

退稅較多，拉低基數等因素影響外，也得益於今年以來經濟持續恢復、總體回升向好的帶動。１

－８月，全國稅收收入同比增長了１２﹒９％。分地區看，１－８月，３１個省份財政收入同比

均保持了正增長，其中約半數省份實現兩位數增長。

財政支出進度合理加快，民生等重點領域支出得到較好保障。１－８月，全國一般公共預算

支出１７﹒１４萬億元，同比增長３﹒８％。其中，社會保障和就業支出２﹒７４萬億元，增長

８﹒１％；教育支出２﹒５５萬億元，增長４﹒５％；衛生健康支出１﹒５萬億元，增長

５﹒８％；農林水支出１﹒４２萬億元，增長２﹒９％；住房保障支出０﹒５１萬億元，增長

７﹒１％。

