《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國務院政

策例行吹風會表示，貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。人民銀行將繼續精

準有力實施好穩健的貨幣政策，加強逆周期調節和政策儲備，以高質量金融服務助力高質量發展

。綜合運用多種政策工具，保持流動性合理充裕；發揮國有大行的支柱作用，增強信貸增長的穩

定性。抓好「金融１６條」落實，加大城中村改造、平急兩用基礎設施建設、保障性住房建設等

金融支持。繼續實施好存續的結構性工具，進一步落實好到期工具的延續和展期。引導實體經濟

融資成本穩中有降，推動銀行積極調整存量房貸利率。用好各項調控儲備工具調節外匯市場供求

，堅決防範匯率超調風險。指導金融機構積極穩妥支持地方債務風險化解，建立常態化的融資平

台金融債務監測機制。



＊保持流動性和貨幣信貸處於合理水平＊



他表示，總量上，保持流動性和貨幣信貸處於合理水平。繼３月降準後，在經濟回升接力的

關鍵時刻，９月１４日再次宣布降準０﹒２５個百分點，同時維持中期借貸便利超額續作，引導

金融機構穩固信貸投放，９月中旬公開市場操作及時提供跨季資金，保持銀行體系流動性合理充

裕，持續營造適宜的貨幣金融環境。

結構上，精準滴灌強化重點領域支持。適時對多項結構性工具延期或展期，加大對普惠、科

創、綠色等重點領域的支持；加大金融支持民企發展力度，滿足民企多元化融資需求。房地產金

融政策適時調整優化，在配合做好「認房不認貸」的基礎上，推動降低首付比。

價格上，以我為主做好內外均衡。６月、８月公開市場操作利率、中期借貸便利利率分別合

計下降２０個、２５個基點，帶動貸款利率降至歷史低位；降低二套房利率下限和存量首套房利

率，指導金融機構合理調降中長期定期存款利率，促進儲蓄向消費、投資轉化。積極應對人民幣

匯率變動，穩定市場預期。

