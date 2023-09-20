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AH股新聞

20/09/2023 17:23

《國企紅籌》中電信（７２８）８月５Ｇ套餐用戶淨增４８３萬戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，８月整
體移動用戶約４﹒０４億戶，當月淨增９６萬戶，首８個月累計淨增１２４７萬戶。當中，５Ｇ
套餐用戶數為３﹒０３億戶，當月淨增４８３萬戶，今年首８個月累計淨增３５０２萬戶。
　　集團指，８月有線寬帶用戶數達１﹒８８億戶，當月淨增９１萬戶，首８個月累計淨增
６８７萬戶；固定電話用戶數為１﹒０２億戶，當月淨減４２萬戶，首８個月累計淨減２５２萬
戶。（ｈｐ）

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