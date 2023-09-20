《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，８月整

體移動用戶約４﹒０４億戶，當月淨增９６萬戶，首８個月累計淨增１２４７萬戶。當中，５Ｇ

套餐用戶數為３﹒０３億戶，當月淨增４８３萬戶，今年首８個月累計淨增３５０２萬戶。

集團指，８月有線寬帶用戶數達１﹒８８億戶，當月淨增９１萬戶，首８個月累計淨增

６８７萬戶；固定電話用戶數為１﹒０２億戶，當月淨減４２萬戶，首８個月累計淨減２５２萬

戶。（ｈｐ）

