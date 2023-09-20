《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



央企控股上市公司資本運作多路並進

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近期，中國建材集團、中國建築、中鋁集團等央企相繼召開２０２３年半年度集體業績說明會，

積極宣介央企價值；多家央企加大上市公司併購重組整合力度；更多央企控股上市公司實施「大

手筆」分紅，彰顯經營業績持續向好。



熨平資金面擾動，人行調控「鎖短放長」

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從７天期逆回購加量、重啟１４天期逆回購操作，到超額續做到期中期借貸便利（ＭＬＦ）、降

準迅速落地，近期，人行多措並舉有效緩解流動性擾動。



上市渠道持續暢通，境外ＩＰＯ備案數超百家

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中證監最新披露的信息顯示，截至９月１４日，申報境外首次公開發行及全流通備案企業數量達

１０７家。境外ＩＰＯ備案提速，中概股ＩＰＯ市場也有所回暖。今年以來登陸美股市場公司家

數已超去年全年水平。





《上海證券報》



宏觀政策「加力」效果顯現

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８月以來，財政、貨幣、產業、房地產等一攬子政策密集發力，持續加大逆周期調節力度。從宏

觀層面看，積極的政策效果在經濟數據、金融數據、部分高頻指標中得到初步確認。



存量房貸利率調整進入倒計時

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存量房貸利率調整進入倒計時。根據人行、國家金融監督管理總局發布的通知，自９月２５日起

，銀行將開始下調存量首套住房商業性個人住房貸款利率水平。



發揮保險資金「壓艙石」作用

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太保資產總經理余榮權近日接受專訪時表示，保險資金是資本市場長期資金的源頭活水。當前，

保險資金的權益資產配置比例仍有一定的提升空間，未來將持續加大對資本市場的跨周期配置，

為穩定和活躍資本市場發揮積極作用。





《證券時報》



中華糧倉，豐收在望

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黑龍江省是糧食大省。秋收在即，雖然今年黑龍江省局部地區遭受洪澇災害，但是考慮到絕大部

分地區糧食作物長勢好於常年，因此通過努力實現非災區多增產、輕災區保穩產、重災區少減產

，做到「以豐補歉」，有望實現「二十連豐」。



中證監對戰略投資者出借證券行為嚴格監管

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金帝股份高管與核心員工參與ＩＰＯ戰略配售設立的資產管理計劃在上市首日出借其獲配證券，

引發市場關注。中證監有關部門負責人１９日表示，金帝股份上市首日戰略投資者出借證券業務

符合當前監管規定，未發現相關主體繞道減持、合謀進行利益輸送等問題。



第２０屆東博會簽約項目總投資額增長１８％

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第２０屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會１９日在廣西南寧落下帷幕。本屆東博

會簽訂投資合作項目４７０個，總投資額４８７３億元人民幣，較上屆增長１８％。（ｌｃ）

